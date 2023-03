Warren Buffett und sein Unternehmen Berkshire Hathaway kaufen erneut zu. Am vergangenen Donnerstag und diesen Montag investierte die Investment-Legende erneut 218 Millionen Dollar in eine spannende Aktie.

Bereits zwei Mal hat Warren Buffett diese Aktie im März gekauft. Anfang des Monats kaufte er sechs Millionen der Aktien, vom 13. März bis zum 15. März nochmal acht Millionen und in den vergangenen Tagen erwarb Berkshire Hathaway erneut 3,7 Millionen Anteile an diesem Unternehmen.

Warren Buffett kauft weiter Occidental Petroleum

Die Rede ist natürlich vom Öl- und Gas-Unternehmen Occidental Petroleum. Wie das US-Anlegermagazin Barron´s berichtet, kaufte Warren Buffett am Donnerstag und Montag 3,7 Millionen Aktien von Occidental für einen Preis zwischen 58 Dollar und 59 Dollar. Insgesamt besitzt Berkshire Hathaway jetzt 211,7 Millionen Aktien an dem Unternehmen, welche insgesamt mit 12,6 Milliarden Dollar wert sind und 23,5 Prozent der Anteile an Occidental Petroleum ausmachen. Aber warum kauft Warren Buffett immer mehr dieser Aktien?

Übernehmen Buffett und Berkshire Occidental Petroleum?

Schon länger halten sich die Gerüchte, dass Warren Buffett und Berkshire Hathaway das Unternehmen Occidental Petroleum aufkaufen könnten. Insgesamt passt der Öl-Konzern gut in das Portfolio, denn das Unternehmen ist günstig bewertet und liefert aktuell sehr viel Cash ab - genau das mag Warren Buffett. Auch Barron´s greift die Gerüchte auf und rechnet vor, dass Berkshire nochmals rund 50 Milliarden Dollar investieren müsste, um die restlichen Aktien von Occidental zu kaufen, wenn man von einem Kaufangebot etwa in Höhe von 75 Dollar je Aktie ausgeht. Bislang habe Buffett seine Occidental-Aktien im Schnitt für 50 Dollar erworben, schreibt das Anlegermagazin. So berichtet Barron´s auch, dass Berkshire Hathaway noch 84 Millionen Optionsscheine auf Occidental Petroleum besitzt, welche zu knapp unter 60 Dollar je Aktie ausgeübt werden können. Und genau bei diesem Wert stehen die Öl-Aktien aktuell.

