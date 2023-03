Durch die aktuellen starken Verwerfungen an den Märkten bieten sich einige Chancen bei Anlegern in tolle Langfristaktien einzusteigen. Dies hat auch die US-Investmentbank Morgan Stanley erkannt und nennt ihre drei Top-Picks.

Wer seine Haltedauer von Aktien am liebsten auf “ewig” einstellt, der hat vieles mit sehr erfolgreichen Investoren wie Warren Buffett oder Peter Lynch gemeinsam. Und gerade eine Krise ist der ideale Zeitpunkt, sich wundervolle Aktien zu einem sehr guten Preis zu sichern.

Morgan Stanleys drei Qualitätswerte

Inzwischen hat dies auch die US Investmentbank Morgan Stanley erkannt, die lange Zeit zu den größten Bären an der Wall Street gehörte. Das Finanzinstitut nannte in einer kürzlich veröffentlichten Studie nämlich seine drei besten Langfristaktien in die Anleger jetzt investieren sollten.

Denn tatsächlich sind aufgrund der aktuellen Marktverwerfungen einige Qualitätsaktien sehr günstig geworden und sollten deswegen von Anlegern einer näheren Betrachtung unterzogen werden. Das sind in dieser Situation Morgan Stanleys Top 3 Picks:

Blackstone – Turnaround in Sicht?

In erster Linie sieht Morgan Stanley viel Potenzial in Blackstone. Der weltgrößte Vermögensverwalter für alternative Assets ist in der Vergangenheit deutlich unter die Räder gekommen.

Hintergrund ist vorwiegend der Abzug von Kundengeldern, sowie einige Betrugsvorwürfe, die aber bisher nicht bestätigt werden konnten. Anleger, die sich die Aktie jetzt sichern, dürften dies vor allem wegen der Dividendenrendite von 5,24 Prozent tun.

Northrop Grumman – Aufrüstung weiter im Trend

Der zweite Top-Pick der US Investmentbank ist Northrop Grumman. Das Unternehmen ist ein US-amerikanischer Rüstungshersteller der laut Meinung der Analysten langfristig von vom Aufrüstungstrend in Nordamerika und Europa profitieren kann.

Tatsächlich wurde die Aktie zu Anfang des Jahres stark abverkauft und notiert aktuell zu einem KGV von 14, also wesentlich günstiger als andere Rüstungshersteller wie beispielsweise Rheinmetall (KGV 30). Außerdem erhalten Anleger hier eine Dividendenrendite von 1,5 Prozent.

Lesen Sie dazu auch: Rheinmetall-Aktie: Mehr Dividende als erwartet und ein starkes Wachstum voraus

Eli Lily – Pipeline voller Chancen

Als dritten Wert nannte Morgan Stanley außerdem den amerikanischen Pharmakonzern Eli Lily. Das Unternehmen, welches zuletzt aufgrund seiner Quartalszahlen enttäuscht hatte, ist allerdings ein besonders spannendes.

Vor allem die durch Übernahmen gefüllte Pipeline mit Medikamenten in verschiedenen Studienstufen könnte langfristig ein Erfolgsbringer sein, den sich auch Anleger genauer anschauen sollten. Zudem gibt es bei dem Pharmariesen immerhin eine kleine Dividende von 1,37 Prozent.

Lesen Sie auch: 3 starke deutsche Hochdividenden-Aktien für einen entspannten Ruhestand