Nachdem Warren Buffett und Berkshire Hathaway es bereits im Januar taten, so machen sie es jetzt schon wieder. Sie verkaufen abermals Millionen Aktien von diesem Unternehmen.

Wie heute bekannt wurde, hat Berkshire Hathaway bereits am 3. Februar 4,235 Millionen Aktien von BYD verkauft. Das chinesische Unternehmen, welches vor allem für E-Autos und die Konkurrenz zu Tesla bekannt ist, war lange Zeit eine Top-Holding von Buffett, doch seit einigen Monaten verkauft er fleißig Aktien von BYD. Dieser jüngste Deal spülte Berkshire Hathaway nochmals rund 139 Millionen US-Dollar in die Kassen und verringerte den Anteil, den Warren Buffett an BYD hält von 12,26 Prozent auf 11,87 Prozent. Bedeutet: Auch wenn er Millionen Aktien von BYD verkaufte, so hält er noch einen großen Teil. Doch scheinbar versilbert er immer größere Anteile.

Warren Buffetts Berkshire Hathaway verkauft wieder Aktien von BYD

Denn schon am 3. Januar verkaufte Berkshire Hathaway 1,058 Millionen H-Aktien des E-Auto-Unternehmens BYD mit einem Volumen von 383,60 Millionen Hongkong-Dollar getrennt. Es ist der nächste Verkauf in einer ganzen Reihe. Lesen Sie hier die Einzelheiten dazu. Zurückzuführen ist das auf eine hohe Rendite, die Berkshire mit der BYD-Aktie eingefahren hat. Denn Buffett investierte bereits 2008 in das chinesische Unternehmen und machte mehrere Kursverdopplungen mit. Doch im vergangenen Jahr fielen die Aktien der Chinesen um rund 28 Prozent - wohl nicht zuletzt, weil auch Buffett verkaufen musste. Zwar war das nun kein sehr großer Verkauf, doch Buffett erhöht seine Cashbestände weiter. Was bedeutet das also für die Berkshire Hathaway-Aktie?

Die Berkshire Hathaway Aktie liegt heute leicht im Plus, kam in diesem Jahr aber noch nicht aus den Puschen.

Übrigens: Die Berkshire Hathaway-Aktie befindet sich zusammen mit 18 weiteren Werten wie Barrick Gold im BÖRSE ONLINE Stabile Werte Index.