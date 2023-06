Das Orakel von Omaha gilt eigentlich nicht als leidenschaftlicher Tech-Investor. Doch in diese drei KI-Aktien hat er nun über 160 Milliarden Dollar investiert. Sollten Sie es auch?

Warren Buffett (92) ist eigentlich nicht dafür bekannt, ein risikofreudiger Tech-Investor zu sein. Sein Beuteschema sind eigentlich Value-Aktien mit soliden Fundamentaldaten und einem breiten Burggraben. Doch Warren Buffett ist dafür bekannt, der beste Investor der Welt zu sein. Wenn also das Orakel von Omaha auf Tech-Aktien setzt, sollten Anleger wachsam sein. Denn dann muss etwas Großes dahinter stecken.

Wie "The Motley Fool" herausfand, finden sich in dem Portfolio von Berkshire Hathaway und Buffetts "Geheim"-Portfolio aktuell drei vielversprechende KI-Aktien, in die der Börsen-Guru mehrere Milliarden Dollar investiert hat.

Auf diese drei KI-Aktien hat es Warren Buffett abgesehen

Warren Buffetts größte Wette auf KI: Apple. Der iPhone-Konzern nimmt derzeit fast die Hälfte des Portfolios von Berkshire Hathaway ein und gilt seit Jahren als der größte Favorit von Warren Buffett. Mit Berkshire Hathaway und der Tochtergesellschaft New England Asset Management, die ebenfalls ein großes Aktienportfolio hat, besitzt Buffett insgesamt rund 915 Millionen Apple-Aktien. Apple ist mit Siri, dem iPhone und mehr in zahlreichen KI-Feldern vorne dabei. Auch bei den Gesundheitsfunktionen, auf die Apple immer mehr setzen will, kommt die Technologie zum Einsatz. Im Vergleich zu Giganten wie Alphabet oder Microsoft hat sich Apple bisher allerdings noch ruhiger zum Thema generative KI wie beispielseise ChatGPT gehalten. Apple-Chef Tim Cook gab bei der jüngsten Gewinnmitteilung bekannt, dass es „sehr wichtig ist, bei der Herangehensweise an diese Dinge bewusst und überlegt vorzugehen“.

Berkshire Hathaway hat auch Amazon im Portfolio. Derzeit nimmt sie eine Gewichtung von etwa 0,34 Prozent ein. Buffett fand bereits lobende Worte für Bezos und sagte laut Motley Fool, er bewundere den Amazon-Gründer „schon seit sehr langer Zeit“. Er gab aber auch zu, dass er nicht gedacht hätte, dass Amazon in diesem Ausmaß Erfolg haben würde. Der Konzern setzt schon lange KI ein, um eine personalisierte Produktempfehlung für Nutzer möglich zu machen und seine Lager effizient zu gestalten. Auch in der Cloud-Sparte AWS kommt KI zum Einsatz. Die Aktie erwischte es 2022 recht hart. Dieses Jahr liegt sie, auch angetrieben durch den KI-Boom, aber bereits wieder über 40 Prozent im Plus.

Die dritte, nicht ganz so bekannte KI-Aktie von Buffett: Das Data-Warehouse- und Analyseunternehmen Snowflake. Treibende Kraft hierfür war Buffetts Mitarbeiter Todd Combs. Snowflake nimmt derzeit fast 0,3 Prozent vom Berkshire Portfolio ein. Laut Snowflake wurde die Plattform „von Grund auf entwickelt, um maschinelles Lernen und KI-gesteuerte Data-Science-Anwendungen zu unterstützen“. Durch den Einsatz von KI könnten andere Unternehmen ihre Produktivität und Effizienz steigern. Die Aktie konnte dieses Jahr fast 20 Prozent zulegen

