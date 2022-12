Große Investoren wie Warren Buffett oder Michael Burry setzen verstärkt in ihrer Anlagestrategie auf REITs. Doch sind diese jetzt das richtige Investment? Und könnte die FED mit dem Zinsentscheid hier einiges kippen? Von Johann Werther

REITs gelten allgemein als dividendenstarke, konservative Geldanlage, die allerdings häufig sehr zinssensibel sind. Trotzdem setzen Milliardäre wie Warren Buffett gerade auf solche Real Estate Investment Trusts und sichern sich sehr saftige Dividenden. Aber ist dies wirklich eine gute Idee?

Immerhin deuteten schon die Erzeugerpreise in der letzten Woche an, dass die Inflation vermutlich länger hoch bleiben könnte, als es vielen Anlegern lieb ist. Auch die Notenbank könnte reagieren und an der bisherigen Zinspolitik festhalten. Dies würde wiederum früher oder später zu einer Abwertung von Immobilien und damit dem Verlust von inneren Wert der Real Estate Investment Trust führen.

Cashflow ist entscheidend

Der Grund warum allerdings Investoren wie Buffett in REITs investieren ist nicht etwa weil sie sich hohe Kursgewinne versprechen, sondern weil diese Investments Cashflow in das eigene Portfolio bringen. Mit diesem Geld können wiederum andere Aktien nachgekauft werden und der Schneeball kommt ins Rollen.

Aktuell hält das 'Orakel von Omaha' mehrere REITs in seinem Investmentportfolio von Berkshire Hathaway. Diese sind auch mit dafür verantwortlich, dass das Unternehmen im Jahr 2023 wahrscheinlich Nettoausschüttungen von sechs Milliarden US-Dollar erhält. Für den langfristigen Anleger geht es also nicht um Kursgewinne, sondern die Option auch in Krisenzeiten verlässliche Ausschüttungen zu erhalten.

Kommt der Turnaround?

Doch auch kurzfristig könnten REITs für Investoren interessant sein. So setzt der berühmte Hedgefonds-Manager Micheal Burry aktuell auf die Aktie der GEO Group, welche bis zum letzten Jahr als Real Estate Investment Trust klassifiziert war.

Grund für die Umwandlung und Aussetzung der Dividende war, dass der REIT auf Gefängniseinrichtungen viel Ärger mit der Biden Administration auf sich gezogen hatte. Bedenkt man aber nun Burrys Investment, so könnte dieser hier sicherlich auf einen Turnaround spekulieren, da nicht nur die Zinspolitik, sondern auch die politische Lage in den USA auf der Kippe steht.

REITs gehören in jedes Portfolio

Tatsächlich sind REITs also vielseitig einsetzbar und für langfristige Anleger auch weniger abhängig von der Notenbankentscheidung diese Woche. Tatsächlich bilden die Real Estate Investment Trust nicht nur die Möglichkeit mehr Cashflow in das eigene Portfolio zu bringen, sondern sind auch einer der einfachsten Wege in Immobilien zu investieren.

