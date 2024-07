Nicht immer herrscht unter Analysten Einigkeit. An der Wall Street sehen jetzt aber gleich drei der weltbesten Analysten bei einer ganz bestimmten Aktie teilweise zweistelliges Potenzial. Was steckt dahinter?

Sie sind derzeit die drei besten Analysten der Welt. Mark Lipacis von Evercore ISI, Timothy Arcuri von UBS und Rick Schafer von Oppenheimer stehen aktuell laut der Finanzplattform „TipRanks“ an der Spitze einer Liste, die fast 9000 Analysten an der Wall Street umfasst.

Alle drei Experten weisen auf Basis ihrer beobachteten Aktien eine Erfolgsrate von über 70 Prozent aus, was bedeutet, dass in über 70 Prozent der Fällen die von den Experten bewerteten Aktien einen Gewinn machten. Wenn sich diese Experten also bei einer Aktienbewertung einig sind, sollten Anleger genauer hinschauen.

Top-Analysten bei Broadcom bullisch

Bei der Aktie, die gerade einige der besten Aktienanalysten der Welt begeistern kann, handelt es sich um den Halbleiterkonzern Broadcom, der unter anderem Chips und Softwareanwendungen für Rechenzentren entwickelt. Sowohl der weltbeste Analyst Mark Lipacis von Evercore ISI als auch der drittplatzierte Rick Schafer von Oppenheimer trauen dem derzeit bei knapp über 1700 US-Dollar notierten Wertpapier den Sprung über die Marke von 2000 US-Dollar zu, was einem Upside von fast 20 Prozent entprechen würde.

Es gehört aber auch zur Wahrheit, dass beide Experten insgesamt bei ihren Aktienempfehlungen sehr bullisch unterwegs sind und die Schätzungen daher sehr optimistisch sein könnten. Mark Lipacis rät nämlich bei 95 Prozent seiner beobachteten Aktien zum Kauf, bei Rick Schafer sind es immerhin noch über 70 Prozent.

UBS skeptischer bei Broadcom-Aktie, aber dennoch ein Kauf

Aber auch der etwas zurückhaltendere Timothy Arcuri von der UBS würde Broadcom momentan kaufen, auch wenn das Papier bei ihm nur ein Upside von knapp zwei Prozent zugesprochen bekommt. Arcuri ist bei knapp über der Hälfte seiner Aktienanalysen bullisch und bei 46 Prozent rät er zum Halten.

Dennoch sieht man, dass Broadcom derzeit von einer breiten Front der Top-Analysten gestützt wird und Anleger hier genauer hinschauen können. Die Aktie von Broadcom finden Sie übrigens auch im Tech-Giganten Index von BÖRSE ONLINE, der die 15 nach Marktkapitalisierung wertvollsten Tech-Aktien vereint. Dadurch können Sie der Aktienempfehlung der Top-Analysten folgen, aber gleichzeitig auch etwas diversifizierter in die Wachstumsbranche investieren.

