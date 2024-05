Der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock hat in Form eines Investmentstrategen in einem Beitrag drei Gründe formuliert, weshalb es aktuell keine gute Idee für Anleger ist “Sell in May” zu praktizieren. Doch sollten Anleger darauf hören und im Markt investiert bleiben?

Jeder Anleger wird an der Börse früher oder später mit der Börsenweisheit “Sell in May” konfrontiert. In einem anderen Artikel haben wir bereits darüber berichtet, ob man diesem Leitspruch im Jahr 2024 folgen sollte (mehr dazu hier). Nun hat sich ebenfalls Wei Li, Chef-Investmentstrategin des größten Vermögensverwalters der Welt BlackRock, via LinkedIn zu dem Thema geäußert:

Weltgrößter Vermögensverwalter: 3 Gründe, weshalb Sie im Mai keine Aktien verkaufen sollten

So gibt es laut der Expertin aktuell drei gute Gründe für Anleger nicht im Mai zu verkaufen, auch wenn die Saisonalität der amerikanischen Märkte zumindest über einen langen betrachteten Zeitraum dafür spricht:

1. Die Fed wird die Zinsen zwar länger hochhalten, doch hat weitere Zinserhöhungen kategorisch ausgeschlossen

2. Die Anspannung rund um den starken Arbeitsmarkt dürfte nachlassen

3. Nach dem Ende der Quartalsberichtssaison dürfte der Rückkauf-Boom bei Aktien wieder Fahrt aufnehmen

Und tatsächlich könnten diese Punkte dazu führen, dass der Mai und die darauffolgenden Monate überraschend starke Phasen an den Märkten werden. Insbesondere mit Blick auf die Rückkäufe und mögliche Zinshoffnungen, die aus einem abkühlenden Arbeitsmarkt entstehen, könnten sich schnell positive Katalysatoren für die Börse entwickeln.

Nie verkaufen ist die beste Methode

Doch nicht nur im Mai könnte das nicht Verkaufen von Aktien eine kluge Idee für Anleger sein. Die Realität ist: Häufig erzielen die Investoren die höchste Rendite am Kapitalmarkt, die ohnehin nie verkaufen. Denn mit Blick auf die folgende Statistik wird klar, wie gefährlich es sein kann, nur einen Tag an den Börsen zu verpassen:

S&P Global Rendite beim Verpassen der besten Handelstage (S&P500)

Daher sollten Anleger insbesondere mit Blick auf die langfristige Geldanlage nicht versuchen, den Markt zu timen und auch im Mai investiert bleiben. Denn es besteht das Risiko viel Rendite liegenzulassen im Versuch Verluste zu vermeiden.

