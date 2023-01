Sollte man 2023 in Aktien investieren? Ein bekannter Rezessionsindikator schlägt nun so stark an wie seit 40 Jahren nicht mehr und prophezeit Schlimmes.

Die Geldpolitik der Notenbanken hält Anleger in Atem. Da diese die Inflation mit allen Mitteln bekämpfen wollen, haben sie 2022 bereits mehrfach die Zinsen angehoben. Das wiederum könnte die Wirtschaft geradewegs in eine Rezession führen. Aber wie wahrscheinlich ist der Fall, dass dies 2023 tatsächlich eintritt? Und sollten sich Anleger dann überhaupt erneut ins Investieren mit Aktien stürzen? Wie Business Insider berichtet, schlug ein bekannter Rezessions-Indikator nun Alarm.

Denn: Der Unterschied zwischen der Rendite von zwei- und zehnjährigen US-Staatsanleihen ist so groß wie seit 40 Jahren nicht mehr. Und das ist ein wichtiges Warnsignal für eine bevorstehende Rezession – und möglicherweise auch für weitere Turbulenzen bei Aktien, so das Research-Unternehmen DataTrek in einer Mitteilung von dieser Woche. Die Renditekurve ist ein bekannter Indikator für Rezessionen und sagte Abschwünge bereits in den Jahren 1990, 2001 und auch 2008 richtig voraus.

Sollte man aufgrund des Indikators 2023 nicht in Aktien investieren?

Tatsächlich erklärt DataTrek: Laut diesem Indikator ist es schwierig darauf zu hoffen, dass Aktien in naher Zukunft wieder eine starke Performance haben werden. Denn die Rendite von zweijährigen Anleihen übertrifft die von zehnjährigen nun bereits seit bald einem Jahr. Diese Umkehrung hat sich über die Zeitspanne nur noch mehr verstärkt.

Anfang dieser Woche wurde eine zweijährige Anleihe mit einer Rendite von 4,241 Prozent gehandelt. Bei einer zehnjährigen war es eine Rendite von 3,578 Prozent. Diese inverse Renditekurve ist die steilste seit den frühen 80ern und zeigte sich in der Vergangenheit meist als ein sehr zuverlässiger Indikator für eine baldige Rezession.

"Der Anleihemarkt rechnet mit einer geringfügig restriktiveren Fed-Politik als Ende 2022 und viele Anleger werden dies als Erhöhung der Wahrscheinlichkeit einer Rezession im Jahr 2023 ansehen. Die Geschichte unterstützt ihre Besorgnis", erklärte DataTrek. Das Unternehmen wies darauf hin, dass eine Inversion der Renditekurve den Rezessionen von 1990, 2001 und 2008 vorausging. "Es ist schwer, für einen starken Aktienmarkt oder Bewertungen zu argumentieren, wenn die Zweier-Rendite so viel höher ist als die Zehner-Rendite, einfach weil wir wissen, dass diese Differenz eine inhärente Brüchigkeit der US-Wirtschaft signalisiert“.

