Auch Wasserstoff-Aktien wie Nel ASA und Plug Power leiden unter den Trump-Zöllen. Dabei gab es zuletzt auch positive Nachrichten aus der Branche. Ist eine Wende noch möglich?



Über Wasserstoff-Aktien wie Nel ASA oder Plug Power gab es in letzter Zeit nicht viele positive Schlagzeilen. Dazu haben auch die Strafzölle von US-Präsident Donald Trump beigetragen, die die eh schon angeschlagenen Papiere zeitweise weiter in den Keller prügelten und wenig Hoffnung auf eine baldige Besserung der Situation wecken.

Immerhin: Auf den ersten Blick erscheinen die Aktien durch den Abverkauf gerade günstig – und die Wasserstoff-Branche zählt ja nach wie vor zu den Zukunftsbranchen. Aber reicht das?



Nel ASA und Plug Power im (fast) freien Fall

Die Situation bei Nel ASA und Plug Power ist weiter prekär. Die Aktien wurden in der Vergangenheit so nach unten getrieben, dass die Papiere nach der Zollankündigung als Gegenreaktion sogar kurz eine Erholung feierten. Der Blick geht ansonsten aber weiter nach unten. Nel ASA rutschte zuletzt unter die Marke von 0,20 Euro, konnte die Hürde aber zumindest wieder zurückerobern. Dabei hatte im März der Einstieg von Samsung E&A als größter Einzelaktionär bei Anlegern wieder das Vertrauen in die Branche erhöht.

Solche Nachrichten konnte Plug Power zuletzt nicht vermelden. Zarte Erholungsversuche konnten den Abwärtstrend nicht stoppen. Und auch Analysten werden ungeduldig. Von den potenziellen 100 Prozent Upside, die die Wall Street im Schnitt prognostizierte, sind nur noch um die 75 Prozent übrig. Die Bären werden bei der Aktie stärker.



Jetzt bei den Wasserstoff-Aktien einsteigen?

Leser können sich jetzt schon selbst einen Reim darauf machen, ob sich ein Einstieg bei Nel ASA oder Plug Power lohnt. Die Zölle dürften den Papieren noch über einen längeren Zeitraum Probleme machen und der immer wieder heraufbeschworene Durchbruch bei den Aktien wird sich wieder verschieben. Momentan spricht wenig bis nichts für eine schnelle Erholung der Titel. Finger weg!



