Bei diesen Aktien haben Insider von Unternehmen in der vergangenen Woche zugeschlagen und diese Aktien wurden dagegen massiv verkauft. Ist hier womöglich geheimes Wissen um die Entwicklung der Konzerne der Grund? Und kann sich jetzt ein Blick auf diese Werte lohnen?

Insiderhandel ist bekanntlich eine illegale Praktik. Ebendarum hat der Gesetzgeber in den USA und anderen Ländern eine Vielzahl von Regeln dafür eingeführt, wenn Unternehmensmitarbeiter die eigenen Aktien handeln.

Trotzdem kann nie ganz ausgeschlossen werden, dass den Käufern und Verkäufern womöglich Informationen vorliegen, die die breite Masse an Anlegern nicht hat. Aus diesem Grund ist der Insiderhandel einer Aktie für viele Investoren ein wichtiges Bewertungskriterium.

Diese Aktien verkaufen und kaufen Insider jetzt

Dementsprechend kann es sich auch lohnen, einen Blick auf die Insidertransaktionen der vergangenen Wochen zu werfen. Diese Aktien wurden zuletzt gekauft und verkauft:

- Toll Brothers Chief Executive Officer Douglas Yearley verkaufte insgesamt 25.000 Aktien im Wert von 3,58 Millionen US-Dollar.

- Bei Ameriprise Financial verkaufte Global Chief Investment Officer William Davies 8.700 Aktien für 3,85 Millionen US-Dollar.

- Scott Hensel, Executive Vice President bei Gartner verkaufte 5.580 Aktien für 2,73 Millionen US-Dollar. Das war rund ein Fünftel seines Anteils.

- Scott Ramsey, Principal Accounting Officer, bei Tenet Healthcare verkaufte 11.599 Aktien für rund 1,88 Millionen US-Dollar. Das waren mehr als zwei Drittel seiner Position.

- Loews Co-Chairman Jonathan M. Tisch verkaufte kürzlich 262.500 Aktien für 21,4 Millionen US-Dollar.

- Lululemon Athletica CEO Calvin McDonald kaufte 4.000 Aktien für rund 1,04 Millionen US-Dollar.

- John Barry, Chief Executive Officer von Prospect Capital kaufte 1,5 Millionen Aktien für 7,9 Millionen US-Dollar.

- Penn Entertainment CEO Jay Snowden kaufte 54.200 Aktien für eine Million US-Dollar.

- Elastic Director Paul Auvil verzehnfachte das Volumen seines Investments für 1,48 Millionen US-Dollar. Er kaufte 20.000 Anteile und hält jetzt 22.627 Aktien.

Genauer hinschauen sollten Anleger dabei bei den Aktien von Elastic:

Mögliches Geheimwissen: Insider kauft Elastic Aktien

Denn das Unternehmen baut KI-Modelle für öffentliche und private Clouds, was angesichts der Entwicklung der vergangenen zwei Jahre ein echtes Wachstumsgeschäft ist. Dies spiegelt sich ebenfalls in den 18 Prozent Umsatzsteigerung in 2024 und erwarteten 16 Prozent in 2025 wider.

Zudem ist die Aktie wegen der Abwertung von KI-Highflyern zuletzt unter Druck geraten, doch die Analysten sind weiter bullisch für das Unternehmen geblieben. Aktuell impliziert das durchschnittliche Kursziel der Marktbeobachter 45 Prozent Upside.

