der letzte Börsentag des Jahres beginnt für den DAX zumindest nicht mit einer großen Überraschung. Am Montagmorgen fiel der deutsche Leitindex um etwa 0,46 Prozent auf rund 19.893 Punkte. Anleger blicken aber dennoch auf ein sehr erfolgreiches Jahr für das Börsenbarometer zurück, das einen Anstieg um fast 20 Prozent verzeichnen konnte.

"Mit dem heutigen Börsentag geht für den Dax ein äußerst erfolgreiches Börsenjahr 2024 zu Ende", schrieb Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. Die wichtigsten Notenbanken diesseits und jenseits des Atlantiks hatten wie erhofft die Leitzinsen gesenkt und so Aktien im Vergleich zu Anleihen attraktiver gemacht. Zudem färbte der vor allem in den USA spürbare Hype um Künstliche Intelligenz (KI) auch positiv auf den hiesigen Aktienmarkt ab.

Der MDAX der mittelgroßen Werte verlor 0,51 Prozent auf 25.573,72 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,4 Prozent nach unten.



Siemens nimmt Beteiligung bei Medizintechnikkonzern unter die Lupe

Aktuell prüft Siemens seine Mehrheitsbeteiligung am Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers. Es gebe Synergien mit den übrigen Aktivitäten, sagte Siemens-Finanzvorstand Ralf Thomas in einem Interview dem "Handelsblatt" am Montag. "Aber sind sie groß genug, um 45 Milliarden Euro Kapitalallokation zu rechtfertigen? Natürlich nicht." Aktuell hält der Industriekonzern rund 75 Prozent an seiner Tochter, die an der Börse mit rund 59 Milliarden Euro bewertet wird.



Bis zu einer Entscheidung über die restliche Siemens-Healthineers-Beteiligung wird es aber noch etwas dauern. "Wir bewerten die ökonomischen Möglichkeiten für die Siemens AG im Gesundheitswesen", so Finanzvorstand Thomas weiter gegenüber dem "Handelsblatt". Daraus werde man "dann ableiten, wie instrumentell die Healthineers als eine Beteiligung dafür sind." Die Überlegungen sollten bis zu einem Kapitalmarkttag Ende 2025 abgeschlossen werden.

Beflügelt das die Netflix-Aktie?

Die Schweizer Großbank UBS hat Netflix auf "Buy" mit einem Kursziel von 1040 US-Dollar belassen. Auf der jüngsten Medien- und Kommunikationsbranchen-Konferenz der UBS habe Co-Chef Ted Sarandos künftige Preiserhöhungen an ein verstärktes Engagement sowie einen verbesserten Gesamtwert für die Mitglieder geknüpft, unter anderem durch große Live-Events, schrieb Analyst John Hodulik in einer am Montag vorliegenden Studie.

Er verwies auf die im Vergleich zu anderen Streaming-Anbietern hohen Zuschauerzahlen bei den Sportübertragungen aus der NFL an den Weihnachtsfeiertagen.

