Trotz zuletzt erreichter Rekordhochs ist die Börse weiterhin skeptisch und viele Anleger glauben, dass es im zweiten Halbjahr zu einer Korrektur an den Märkten kommen kann. Doch aus diesem Grund hat die Zuversicht an der Börse jetzt überraschend zugenommen. Kann die Ursache auch für steigende Kurse sorgen?

Nach dem starken Anstieg von Tech-Werten seit dem Oktober 2023 und der Konzentration der Märkte auf einige wenige Aktien hat sich die Stimmung an der Börse deutlich eingetrübt. Immer wieder stellt sich die Frage: Befinden wir uns schon in einer Blase?

Doch laut einer kürzlichen Stimmungsumfrage der American Association of Individual Investors gibt es nun wieder mehr Hoffnung bei den Anlegern und das insbesondere aus einem Grund:

Das könnte jetzt für steigende Kurse sorgen

Zinssenkungen sind die Ursache für den steigenden Optimismus bei den Anlegern. Wegen der zuletzt positiven Teuerungszahlen und den Aussagen der Notenbank gehen viele Anleger inzwischen wieder von zwei Zinssenkungen im Jahr 2024 aus.

Angesichts dessen sagten nur noch 26,1 Prozent der Befragten in der Stimmungsumfrage der American Association of Individual Investors, dass sie fallende Kurse erwarten würden. In der Vorwoche waren es mit 28,3 Prozent noch deutlich mehr gewesen.

Bedeutet Zuversicht gleichzeitig steigende Kurse

Denn sollten die Raten tatsächlich schneller sinken als noch vor einigen Wochen erwartet, bedeutet das einen positiven Effekt für die Aktien. Im Zusammenhang mit weniger Pessimismus bei den Anlegern könnte dies zu steigenden Kursen führen. Ein weiterer Faktor in dieser Betrachtung sind die Rekordstände an Cash, die Anleger aktuell an der Seitenlinie halten und die noch in den Markt fließen könnten.

Mehr zu diesem Thema erfahren Sie in diesem Artikel: Kein Abverkauf an den Märkten? Diese Gründe sprechen für weiter steigende Kurse.

Lesem Sie ebenfalls:

Hohe Tagesgeld Zinsen kassieren - Das sind jetzt die besten Angebote