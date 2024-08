Noch gestern hatte die Aktie des Pharmagiganten Novo Nordisk nach neuen Quartalszahlen einen Rücksetzer an der Börse erlebt. Heute zog Wettbewerber Eli Lilly Bilanz – und pulverisierte die Erwartungen von Experten. Was machen die Aktien jetzt?

Das ist mal eine Ansage. Der amerikanische Pharmariese Eli Lilly konnte mit seinen neuen Quartalszahlen viele Erwartungen von Analysten regelrecht aus den Angeln heben. Auch die Prognose für das laufende Jahr ist unter anderem dank der hauseigenen Diabetes- und Abnehmpräparate noch besser geworden. Vorbörslich legte die Aktie des Konzerns zeitweise um mehr als 13 Prozent zu. Kurzzeitig war die Aktie bei Lang & Schwartz sogar vom Handel ausgesetzt, wie aus einer Mitteilung des Brokers "Trade Republic" hervorging. Stand 13:58 Uhr kann die Aktie über die Plattform wieder gehandelt werden.

Eli Lilly steigert Umsatz um 36 Prozent, aber es wird noch besser...

Im zweiten Quartal konnte Eli Lilly so den Umsatz um 36 Prozent auf 11,3 Milliarden US-Dollar steigern. Analysten hatten nur 9,9 Milliarden US-Dollar erwartet. Beim Gewinn je Aktie landete das Unternehmen bei 3,92 US-Dollar statt geschätzten 2,70 US-Dollar, was einem Plus von sagenhaften 86 Prozent entspricht. Vor allem die auf dem Wirkstoff Tirzepatide basierten Medikamente Mounjaro und Zepbound, das in den USA seit dem vergangenen November für mehr Menschen erhältlich ist und laut Experten das bestverkaufte Arzneimittel der Welt werden könnte, trieben den Umsatz an. Zuletzt hatte das Unternehmen zudem durchblicken lassen, dass bisher aufgetretene Probleme mit der hohen Nachfrage nach den Wirkstoffen bald nicht mehr bestehen werden.

Eli Lilly hebt Prognose für 2024 an

Beim Umsatz wird Eli Lilly für das laufende Jahr optimistischer und rechnet jetzt mit einem Wert zwischen 45,4 und 46,6 Milliarden US-Dollar. Zuvor standen nur 42,4 bis 43,6 Milliarden US-Dollar im Raum. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie soll 16,10 bis 16,60 US-Dollar erreichen. 13,5 bis 14 US-Dollar hatte das Management bisher in Aussicht gestellt, nachdem 2023 6,32 US-Dollar erreicht wurden.

Auch Aktie von Konkurrent Novo Nordisk profitiert

Der noch am Mittwoch strauchelnde Wettbwerber Novo Nordisk konnte von dem überraschend guten Ergebnis von Eli Lilly auch profitieren. Nach einem Minus von sieben Prozent aufgrund enttäuschender Quartalszahlen am Mittwoch liegt die Aktie der Dänen jetzt schon wieder rund fünf Prozent im Plus. Das Momentum auf seiner Seite hat jetzt aber definitiv Eli Lilly.

Mit Material von dpa-AFX

Hinweis der Redaktion: Da es momentan zu stärkeren Kursbewegungen bei der Aktie von Eli Lilly kommt, ergänzen wir den Artikel gegebenenfalls. Im zweiten und dritten Absatz befinden sich zudem neue Informationen zu den Quartalszahlen von Eli Lilly.

