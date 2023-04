Geld investieren und zu 100 Prozent Gewinn machen – gibt’s nicht? Gibt’s doch! Eine Studie fand heraus, mit welchem ETF das am besten gelingt

Es ist die wohl größte Angst, die jeder Anleger bei einem Investment hat: Was, wenn die Wette nicht aufgeht? Was, wenn ich am Ende mein investiertes Geld verliere? Nun, in den meisten Fällen lässt es sich tatsächlich nie mit Sicherheit sagen, was aus dem angelegten Geld wird. Es gibt jedoch einige Anlageklassen, bei denen der Erfolg als weit sicherer gilt als bei anderen.

Das können wir nochmal toppen: Eine Studie fand nun nämlich heraus, dass Sie mit einer bestimmten Anlage am Ende mit einer Wahrscheinlichkeit von 100 Prozent Gewinn machen werden. Was steckt dahinter?

Mit diesem ETF zu 100 Prozent Erfolg

Wie „The Motley Fool“ berichtete, fand das Marktanalyseunternehmen Crestmont Research etwas Unglaubliches heraus: Crestmont untersuchte Daten zu den Gesamtrenditen des S&P 500 in einem Zeitraum von jeweils 20 Jahren, gezahlte Dividenden mit eingerechnet. Ihre Untersuchungen starten beim Jahr 1900 und rechnen 104 unterschiedliche Endjahre, von 1919 bis 2022, mit ein.



Das Ergebnis: Wenn Sie ab 1900 zu einem beliebigen Zeitpunkt in den S&P 500 Index investiert hätten, das geht zum Beispiel mit einem ETF, und diese Anlage für 20 Jahre gehalten hätten, hätten Sie in 100 Prozent aller Fälle eine positive Gesamtrendite erwirtschaftet. Und zwar keine niedrige! Laut The Motley Fool hätten lediglich eine Handvoll Szenarien über einen 20-Jahres-Zeitraum eine jährliche Rendite von fünf Prozent oder weniger erzielt. In 40 Prozent der Fälle, wenn Sie seit 1990 für mindestens 20 Jahre in den S&P 500 investiert hätten, hätten Sie jedoch eine annualisierte Rendite von mindestens 10,8 Prozent erhalten.

Auch Warren Buffett schwört auf S&P 500 ETFs

Nicht nur die Studie zeigt, dass man mit einem ETF auf den S&P 500 eigentlich nichts falsch machen kann. Auch das Orakel von Omaha, Warren Buffett, predigte schon häufiger, dass Anleger auf einen ETF des amerikanischen Index setzen sollten. Sein Unternehmen Berkshire Hathaway besitzt derzeit sogar gleich zwei Stück davon.

