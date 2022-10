Europa steckt fast immer in der Krise. Wer vor 20 Jahren aber einen europäischen Aktienfonds gekauft hat, steht heute gut da. Wir nennen die zehn besten Fonds für europäische Aktien und sagen, wo der populäre Fidelity European Growth gelandet ist. Von Ralf Ferken

Dazu haben wir mit Hilfe der Software FVBS professional alle europäischen Aktienfonds gefiltert, die mindestens 100 Millionen Euro groß sind. Unsere Analyse umfasst dabei den Zeitraum vom 01. Oktober 2002 bis zum 30. September 2022.

Die Top Ten

Europäische Aktienfonds: 20-Jahres-Bilanz (Teil 1)

Auf Platz 1 des 20-Jahres-Rankings liegt der Fidelity European Dynamic Growth, den Fabio Riccelli seit November 2008 managt.

In den vergangenen 20 Jahren hat der Fidelity-Fonds um 460 Prozent zulegt, was einer jährlichen Rendite von 9,0 Prozent entspricht.

Fondsmanager Riccelli investiert beim Fidelity-Fonds in Qualitätsunternehmen, die im Vergleich zum breiten Markt schneller wachsen, profitabler sind und darüber hinaus günstig bewertet sind.

Zu seinen größten Positionen zählen derzeit das dänische Gesundheitsunternehmen Novo Nordisk, der britische Industrietitel Experian und der deutsche IT-Wert SAP.

Der beste Fonds einer deutschen Fondsgesellschaft ist auf Platz 4 der Allianz Wachstum Europa, der einen ähnlichen Anlagestil verfolgt. Zu seinen größten Titeln gehören derzeit auch Novo Nordisk sowie ASML, LVMH und Sika.





Weitere Anleger-Lieblinge

Europäische Aktienfonds: 20-Jahres-Bilanz (Teil 2)

Der populäre Fidelity European Growth hat es im 20-Jahres-Ranking auf Platz 29 geschafft und konnte in dieser Zeit um rund 193 Prozent zulegen, was einem jährlichen Plus von 5,5 Prozent entspricht.



Der erste ETF im Ranking taucht auf Platz 34 auf. Mit dem iShares Stoxx Europe 50 ETF war in den vergangenen 20 Jahren ein Plus von rund 179 Prozent drin oder von umgerechnet 5,3 pro Jahr.

Die besten Fonds und ETFs seit Jahresbeginn