In den vergangenen zwölf Monaten liefen globale Value-ETFs besser als ETFs auf den MSCI World Index. Stellt sich also die Frage, worin diese Value-ETFs investieren. BÖRSE ONLINE stellt drei spannende ETFs vor.



Der Marktführer

Mit einem verwalteten Vermögen von 3,8 Mrd. Euro ist der iShares Edge MSCI World Value Factor ETF hierzulande der größte Value-ETF für globale Aktien.



Der Value-ETF von iShares folgt dem MSCI World Enhanced Value Index und hält 400 Einzelwerte im Portfolio.

Zu den größten Einzelwerten des Value-ETFs zählen unter anderem Intel, Pfizer und Shell, die im iShares Core MSCI World ETF eine geringere Rolle spielen.

iShares Edge MSCI World Value Factor ETF versus iShares Core MSCI World ETF

Der nachhaltige Marktführer

Bei den Sektoren dominieren IT- (20,0 %) und Finanzwerte (15,5 %), bei den Ländern US-Aktien (38,2 %) und japanische Aktien (22,8 %).

Anleger können mit dem iShares MSCI World Value Factor ESG ETF (WKN: A3CUJR) mittlerweile auch einen nachhaltig orientieren Value-ETF kaufen, der 530 Mio. Euro verwaltet.



Der ESG-lastige Value-ETF von iShares folgt dem MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select Index und setzt in seinem Portfolio auf 224 Einzelwerte.



Zu seinen beiden größten Titeln gehören Microsoft und Apple, die im iShares Core MSCI World ETF ebenfalls auf Platz 1 und 2 stehen – wenngleich in anderer Reihenfolge.



IT-Werte (24,9 %) sind im ESG-ETF der größte Sektor, gefolgt von Finanzwerten (17,8 %). Bei den Ländern stammen die meisten Aktien aus den USA (61,4 %) und Japan (11,7 %).



iShares MSCI World Value Factor ESG ETF versus iShares Core MSCI World ETF

Der Herausforderer

Schon seit Dezember 2007 können Anleger auf den Invesco FTSE RAFI All World 3000 ETF setzen, der ebenfalls eine Value-Strategie verfolgt – auch wenn der Name darauf nicht explizit hinweist. Allerdings verwaltet der Invesco-ETF bislang erst 39 Mio. Euro.



Der Invesco-ETF folgt dem FTSE RAFI All-World 3000 Index und investiert weltweit in 3000 Aktien – darunter auch in Aktien aus China, was bei den beiden iShares-ETFs nicht der Fall ist.



Der Invesco-ETF stellt seine Titel nicht anhand der Marktkapitalisierung zusammen, sondern anhand der vier fundamentalen Kriterien Buchwert, Cash-Flow, Dividendenzahlungen und Umsätze.



Auf diese Weise sind Exxon Mobil, Berkshire Hathaway, Shell, Chevron und JPMorgan Chase die fünf größten Einzelwerte.



Bei den Sektoren stehen Finanzwerte (21,7 %) und Industrietitel (11,0 %) auf Platz 1 und 2, bei den Ländern liegen US-Titel (51,8 %) und japanische Werte (8,2 %) vorn.



Übrigens: Wie würde eigentlich ein gleichgewichteter MSCI World Index aussehen?

Invesco FTSE RAFI All World 3000 ETF versus iShares Core MSCI World ETF