Das Börsenjahr 2022 war stürmisch: Der Deutsche Aktienindex DAX verlor seit Jahresbeginn 12,35 Prozent. Doch auch in diesem Horrorjahr glänzten einige Aktien mit kräftigen Kursgewinnen und stachen deutlich aus dem trüben Gesamtbild hervor. Von Sonja Funke und Jens Castner



Wer schafft es auf das Siegertreppchen?

Gold, Silber und Bronze gehen an drei stockkonservative Titel aus dem deutschen Leitindex. Die Gewinner heißen Beiersdorf, Munich Re und RWE. Der Deutschen Telekom bleibt mit einem Plus von 14,34 Prozent nur der undankbare vierte Platz. Lesen Sie, wie die der Top-3-Aktien des DAX einzuschätzen sind.



Platz 3: RWE, Kursplus 16,43 Prozent

Das Papier des Essener Energieversorgers gehört zu den Top drei des Jahres. Das Unternehmen baut das Ge­schäft mit er­neu­er­ba­ren Ener­gien kräf­tig aus und kündigte kürzlich einen entsprechenden Zukauf in den USA an. Da durch die ausbleibenden russischen Gaslieferungen vor allem bei der Stromerzeugung Kapazitäten fehlen, gewinnen auch die Kohlekraftwerke des Konzerns strategisch an Bedeutung. Und nicht nur das: Die hohen Strompreise lassen die Kassen klingeln. Barclays-Analyst Peter Crampton zählt die RWE-Aktie zu seinen bevorzugten europäischen Versorgertiteln. Er traut dem Konzern trotz der Energiepreisbremse für die kommenden Jahre noch höhere Gewinne zu als bisher. Nimmt die Aktie die charttechnische Hürde bei 43 Euro, ist der Weg nach oben frei. BO-Empfehlung: Kaufen, Kursziel 60 Euro, Stopp 33 Euro.

Platz 2: Munich Re, Kursplus 16,70 Prozent

Der Rückversicherer trotzte bislang vielen Stürmen und glänzt mit hoher Rendite und ebensolchen Dividenden. Seit 1969 zahlt der Rückversicherer ununterbrochen Dividenden aus. Ebenfalls positiv für Aktionäre: Der Konzern reduzierte mit langfristigen Aktienrückkäufen die Zahl der ausstehenden Papiere über die Jahre drastisch. Waren es im Jahr 2003 noch 229 Millionen, sind es heute lediglich noch 141 Millionen. Das führt dazu, dass sich der Gewinn auf weniger Aktien verteilt. Der weltgrößte Rückversicherer hat für das nächste Jahr ein Gewinnziel von rund vier Milliarden Euro ausgegeben, das wären 700 Millionen mehr als im laufenden Jahr erwartet wird. Bis 2025 nimmt sich die Münchener Rück nun eine Eigenkapitalrendite von 14 bis 16 (nach bisher 12 bis 14) Prozent vor. BO-Empfehlung: Kaufen, Kursziel 370 Euro, Stopp 180 Euro.

Beiersdorf, Kursplus 18,61 Prozent

Gold geht an den DAX-Wiederaufsteger Beiersdorf. Der Konsumgüterhersteller aus Hamburg performt in Krisenzeiten traditionell stark. Die Marken Nivea, Hansaplast und Tesa verkaufen sich auch in widrigen Zeiten gut. Seit ihrer Rückkehr in den DAX im Juni hat die Aktie bei 108,50 Euro im Dezember einen neuen Rekord markiert. Der Jahresschlusskurs liegt mit 107,20 Euro nur knapp darunter. Selbst wenn der konjunkturelle Gegenwind das Wachstum bremsen könnte, bringt die Aktie langfristig Stabilität ins Depot. Seit mehr als zehn Jahren zahlen die Hamburger jährlich 70 Cent Dividende. BO-Empfehlung: Kaufen, Kursziel 125 Euro, Stopp 82 Euro.