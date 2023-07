RB LUXTOPIC – AKTIEN EUROPA A: Mittels einer Momentum-Selektion wird in die dynamischsten europäischen Bluechips investiert. Das bringt eine deutliche Outperformance für Anleger.

Ein Fonds, der gerade sein 20-jähriges Bestehen gefeiert hat, ist der RB Lux­ Topic – Aktien Europa. Vor einigen Wochen hatten wir bereits den weltweit anlegenden RB LuxTopic Flex (WKN: A0CATN) aus dem Hause Robert Beer vorgestellt. Beim RB LuxTopic — Aktien Europa wird, wie der Name schon verrät, in europäische Weltkonzerne investiert, die ihre Umsätze nicht nur auf dem europäischen Kontinent, sondern auf der ganzen Welt generieren. Die Benchmark des Fonds ist der Euro Stoxx 50 Index. Aus diesem Universum wird mittels des von Fondsmanager Robert Beer entwickelten technischen Selektions- prozesses eine Rangliste erstellt und in die — unter Performance-Aspekten — 30 bis 40 dynamischsten Aktien investiert. Mit dieser Selektion lässt sich laut Beer eine Überrendite gegenüber dem Index von rund 2,5 Prozent erzielen. Diese Outperfor- mance wiederum ist das Risikobudget, mit dem die ständige Sicherungskomponente, bestehend aus Derivaten, finanziert wird.

Dieser Fonds ist besser als der Europa-Aktien-Index

Das Risikomanagement ist einer der wichtigsten Punkte für Beer — und die eigentliche Stärke des Fonds. „Es gibt immer wieder unvorhersehbare Einbrüche, sei es durch eine Pandemie, Krieg oder Finanzkrisen, die die Kurse kräftig fallen lassen. Wenn man diese jedoch zumindest etwas abfedern kann, startet man in der Erholungsphase von einem höheren Niveau“, erklärt Diplom-Ingenieur Beer. Diese Absicherung zeichnet die Fonds aus dem Hause Beer aus. Man sieht den Effekt recht deutlich im Vergleichs-Chart oben. Beim Corona-Einbruch Anfang 2020 fiel der Euro Stoxx 50 Index deutlich stärker als der RB Europa Fonds.

Seit Auflegung generierte der RB Aktien Europa Fonds, der über fünf Jahre die beste Performance in der Kategorie „Aktien Europa“ erzielte, rund 250 Prozent oder etwa sieben Prozent pro Jahr. Damit entwickelte er sich über den Zeitraum von 20 Jahren besser als der Euro Stoxx Index und auch als jeder ETF auf den Euro Stoxx 50. „Unser Qualitätsausweis ist, dass wir lang- fristig eine höhere Rendite bei geringerem Risiko haben“, erklärt Beer.

Im Fonds sind Europas beste Konzerne

Aktuell hält Fondsmanager Beer rund 40 Aktien. Unter den Schwergewichten ist der Halbleiterhersteller ASML, einer der Weltmarktführer im Chipsektor, oder auch das Energieunternehmen Total­ Energies, das laut Beer extrem niedrig bewertet ist. Unter den Top-5-Positionen finden sich zudem der Luxusriese LVMH sowie der Münchner Mischkonzern Sie­mens — laut dem Manager ein häufig unterschätztes Unternehmen. „Siemens liefert langfristig eine solide Rendite, ist in vielen Bereichen vertreten und hat trotz der vielen Abspaltungen wie Infineon oder jüngst Siemens Energy eine top Substanz.

Eine seit 20 Jahren bewährte Strategie, um den Index systematisch und risikoadjustiert outzuperformen.

