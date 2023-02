Endlich hat Cathie Wood wieder was zu lachen: Im Januar legte ihr Fonds ARK Innovation um 28 Prozent zu und erzielte damit die beste Performance seit Auflage im Jahr 2014. Allerdings ist dieser steile Anstieg lediglich ein Tropfen auf den heißen Stein. Im verrgangenen Jahr brach der Kurs um 67 Prozent ein. Und wie Anleger wissen: Um 50 Prozent Kursverlust aufzuholen, muss ein Wert um 100 Prozent klettern. Es gibt also noch viel zu tun.



Tesla und Roku ganz vorne

Zu verdanken hat Wood den Anstieg vor allem zwei Titeln: Dem Elektroautobauer Tesla und dem Streamingdienstleister Roku. Alleine in diesem Jahr kletterte Tesla um rund 40 Prozent. Ebenso stark war die Performance von Roku. Allerdings kommen beide Werte auch von ganz weit oben: So stand der Aktienkurs von Roku in der Spitze im Sommer 2021 noch bei mehr als 400 Euro. Akutell notiert er bei 53 Euro. Düster, aber nicht ganz so finster sieht es bei Tesla aus: Auch hier lag der Kurs schon um mehr als das Doppelte höher.



Wie es weiter geht

Aktuell stehen die Aussichten auf weiter steigende Kurse bei den Titeln gut: Anleger spekulieren auf eine weiche Landung der Wirtschaft bei der die FED mit ihren Zinsschritten die Inflation in den Griff bekommt. Vor allem setzen sie auch darauf, dass keine großen Schritte folgen. Cathy Wood lässt sich jedenfalls nicht von ihrem Weg abbringen und kauft weiterhin kräftig im Technologiesektor dazu. Mehr als neun Prozent des Bestands im Fonds macht Tesla mittlerweile aus, Roku kommt auf knapp sieben Prozent.



