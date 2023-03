Im März 2003 konnten Anleger in Deutschland bereits einige Aktien-ETFs kaufen. BÖRSE ONLINE sagt, welche ETFs für Länder und Regionen seither am besten abgeschnitten haben.



Idealer Zeitpunkt zum Kauf

Der März 2003 war im Nachhinein ein idealer Zeitpunkt zum Kauf eines Aktien-ETFs, weil bekannte Indizes wie der DAX und der Dow Jones Industrial Average nach drei Jahren Bärenmarkt damals ein Tief erreichten.

Ranking: Die besten Aktien-ETFs für Länder und Regionen seit März 2003

Top-ETF: iShares MDAX (DE) ETF

Am besten hat seit Anfang März 2003 der iShares MDAX (DE) ETF abgeschnitten, der für Buy-and-Hold-Anleger bis heute ein Plus von 784 Prozent erwirtschaften konnte. Das entspricht pro Jahr einem Plus von 11,5 Prozent. Der ETF für deutsche Mid Cap Werte investiert derzeit etwa in Rational und Rheinmetall.

Fast gleichauf lag in dieser Zeit der iShares TecDAX (DE) ETF, der seit September 2018 auch DAX-Werte wie Deutsche Telekom und SAP enthält.



DAX-ETF vor Dow-ETF

Der iShares Core DAX (DE) ETF hat seit Anfang März 2003 übrigens besser abgeschnitten als der iShares Dow Jones Industrial Average (DE) ETF – und dies trotz der zuletzt rund zehnjährigen Outperformance von US-Aktien. Zudem lag der DAX-ETF in dieser Zeit auch vor dem weltweit und US-lastig anlegenden iShares DJ Global Titans 50 ETF.

