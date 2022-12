Aktuell kommt der MSCI World Index nicht so richtig vom Fleck. Doch wir haben Daten gefunden, die für eine Jahresendrally des ETF sprechen. Wie hoch es jetzt gehen kann.

Wie wir bereits in diesem Artikel beschrieben haben, könnte der MSCI World vor einem starken Dezember und damit auch vor einer Jahresendrally stehen. Doch wir haben noch weitere Daten gefunden, die eine gute Performance des Index und somit auch des ETFs, im Dezember nahelegen.

Deswegen kann es zu einer Jahresendrally beim MSCI World kommen

Denn wie Sie in diesem Artikel nachlesen können, performen die großen Aktienindizes wie Dax, Nasdaq, Dow Jones und S&P 500 im Dezember durchschnittlich positiv. Da sich der MSCI World Index zu mehr als 60 Prozent aus amerikanischen Aktien speist, stehen die Chancen also gar nicht schlecht, dass es tatsächlich zu einer Jahresendrally beim Weltaktienindex kommt. Doch wenn sie eintritt: Wie hoch kann es dann beim MSCI World ETF gehen?

So hoch kann der MSCI World ETF jetzt steigen

Am Ende kommt das natürlich immer darauf an, welchen ETF Sie haben. Denn auch wenn sich die ETFs alle auf den MSCI World Index beziehen, so können ihre Kurse doch unterschiedlich hoch ausfallen, weil es unterschiedliche viele ETF-Anteile geben kann. Für unsere Analyse schauen wir also auf den iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc).

tradingview.com MSCI World

Hier sehen wir, dass der ETF das 0,5er Fibonacci-Level der jüngsten Aufwärtsbewegung aktuell testet. Wenn wir von einem starken Dezember ausgehen, dann müsste der Index das Level halten und kann danach steigen. Kann der Index das Level verteidigen, dann stehen die Chancen nicht schlecht, dass er danach bis zum wichtigen Widerstand bei 78,80 Euro steigt - oder mit anderen Worten: um rund 8 Prozent.

Sollte es zu einer Jahresendrally beim MSCI World kommen, dann wäre es nicht verwunderlich, wenn die ETFs um rund 8 Prozent bis zum Jahresende steigen.