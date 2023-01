Das Jahr 2022 war für deutsche und europäische Aktienfonds schwierig. Mit den besten Fonds sind langfristig aufgestellte Anleger aber gut gefahren. Wir stellen die 9 besten Aktienfonds vor.

Es zählte zu den schlechtesten Jahren an der Börse: 2022. Das gilt ganz besonders für Deutschland und Europa. Der DAX fiel um 13 Prozent, die Nebenwerte im MDAX schmierten um 29 Prozent ab, und die Technologietitel im TecDAX gingen um 26 Prozent in den Keller. Keine andere Region unter den Industriestaaten war wirtschaftlich stärker von den Auswirkungen des Ukraine-Kriegs betroffen und litt stärker unter den selbst auferlegten Sanktionen gegen Russland. Dazu kamen ein weiterer Corona-Winter, heftige Inflation und die Sorge vor einer einer Energiekrise.

Was das für deutsche Aktien bedeutete, skizziert Jens Ehrhardt vom UBAM Dr. Ehrhardt German Equity Fonds: „Fundamental waren deutsche Aktien am Jahresanfang 2022 im historischen Vergleich nicht billig. Monetär gesehen bestand im Jahresverlauf zunehmender Gegenwind mit steigenden Zinsen im Zuge steigender Inflationsraten. Markttechnisch gesehen bestand am Jahresanfang Überoptimismus.“

Da Ehrhardt und sein Team den UBAM-Fonds nach seinen drei FMM-Kriterien managen, „haben wir sehr defensiv investiert mit hoher Barquote und defensiven Titeln wie Versorgern und Telekoms“. Außerdem habe der Fonds ausschließlich DAX-Werte gekauft, da „kleinere Aktien in einer Baisse überdurchschnittlich schlecht abschneiden“. Zu den DAX-Werten zählten Titel wie Bayer und die gerade im zweiten Halbjahr starke Munich Re. Außerdem sicherte Ehrhardt das Portfolio mithilfe von DAX-Futures gegen Verluste ab. Zwar hat 2022 kein Fonds für deutsche Aktien positiv abgeschnitten. Doch Ehrhardt schlug seinen Index, was ihn 2022 zum besten Fonds in seiner Kategorie machte.

Weitere gute deutsche Aktienfonds

Über drei und fünf Jahre war der Velten Strategie der beste deutsche Aktienfonds. Robert Velten blieb seiner Strategie auch 2022 treu und setzte auf eine Reihe selbst definierter Kriterien. „Anpassungen der Auswahl-Algorithmen wurden wie immer keine vorgenommen“, sagt er. Er habe lediglich die Anzahl der Titel von 30 auf bis zu 45 erhöht. „Aktuell liegt ein Schwerpunkt auf Energie, insbesondere auf grüner Energie.“

Christoph Frank und Roger Peeters investieren beim DWS Concept Platow primär in deutsche Nebenwerte, sodass ihre Performance darunter zuletzt litt. Frank und Peeters haben mit ihrem Fonds über fünf und zehn Jahre aber überzeugt.

Hans-Jörg Pack wiederum setzt beim DWS Aktien Strategie Deutschland auf Wachstumswerte sowie kleine und mittelgroße Unternehmen. 2022 sei dies „problematisch“ gewesen, räumt Pack ein. In den vergangenen zehn und 20 Jahren war dieser Mix aber ein Erfolgsfaktor und bescherte dem DWS-Fonds für beide Zeiträume einen FundAward.

Deutsche und europäische Fonds

Die besten europäischen Aktienfonds

Auch für europaweit investierende Fonds gab es 2022 kaum Grund zur Freude. Das dürften Franz Weis und Eva Fornadi in Kauf nehmen, die den Comgest Growth Europe Opportunities von Paris aus managen. Denn ihre langfristige Perspektive bringt zeitweilige Rückschläge mit sich. „Man muss den Mut haben, den Anlagestil auch in schlechten Zeiten durchzuhalten“, so ihr Credo gegenüber unserer Schwesterzeitung „€uro am Sonntag“. Dank ihrer langfristigen Sicht gewinnen Weis und Fornadi einen FundAward für die vergangenen zehn Jahre.

Der Erfolgsfaktor beim Lupus alpha Micro Champions ist für Fondsmanager Jonas Liegl der direkte Draht zum Management seiner Fondstitel. Das ist gerade wichtig bei den eher kleinen Titeln, auf die Liegl setzt. Infolge der „hohen Verwerfungen“ hat er 2022 vor allem im britischen Aktienmarkt Positionen aufgebaut, was ihm seinen FundAward über drei Jahre sicherte.

Auf die handelnden Personen kommt es auch Philipp Schmiederer an, der den Deka-UnternehmerStrategie Europa verantwortet und damit ebenfalls einen FundAward über drei Jahre gewinnt. Schmiederer investiert mit seinem Fonds in Familienunternehmen. „Gerade eigentümergeführte oder –kontrollierte Unternehmen denken in Generationen, nicht in Quartalen“, sagt er. „Die langfristige Orientierung zeigt sich in einer höheren Rentabilität gegenüber managergeführten Unternehmen.“ Das sei auch ein Pfand in Krisenzeiten. „Mittel- bis langfristig werden sich die soliden Bilanzen vieler familiengeführter Unternehmen in einer attraktiven Performance widerspiegeln.“

Dieser Artikel erschien zuerst in der €uro 02/2023. Hier erhalten Sie einen Einblick ins Heft.