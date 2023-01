Dividendenaristokraten gehören zu den bekanntesten und beliebtesten Aktien überhaupt, doch welche sind etwas für langfristige Investoren und Einsteiger? Diese drei könnten einen Blick wert sein.

Viele Anleger möchten sich gerne mit soliden Dividendenaktien ein kleines Nebeneinkommen oder ein Vermögen aufbauen. Doch damit das möglich ist, braucht es auch die richtigen Aktien. Schnell stößt man hierbei auf den Begriff der Dividendenaristokraten.

Dies sind Titel, die mehr als 25 Jahre in Folge ihre Dividenden angehoben haben und somit teilweise zu den hochwertigsten und erfolgreichsten Aktien am Markt zählen. Allerdings sind nicht alle Titel so nachhaltig erfolgreich und wieder andere könnten den erlauchten Kreis bald verlassen.

Wer sich also ein paar Dividendenaristokraten genauer ansehen will, der muss auch die richtigen Werte finden. Dabei könnten diese drei für langfristige Investoren, aber auch für Einsteiger besonders interessant sein:

Johnson&Johnson

Erster Wert ist der Pharma-Gigant Johnson&Johnson mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 426 Milliarden Euro. Das Unternehmen hat seine Ausschüttungen seit nunmehr 60 Jahren in Folge angehoben und ist damit sogar in die Riege der Dividendenkönige aufgestiegen.

Aber auch operativ läuft es gut für das Unternehmen, welches immer wieder durch Zukäufe oder eigene Innovationen am Puls der Zeit bleibt, wie man es am Corona-Impfstoff sehen konnte.

Momentan bietet die Johnson&Johnson Aktie eine Dividendenrendite von 2,62 Prozent und ein KGV von 16,5.

Caterpillar

Ein vergleichsweise junger Dividendenaristokrat mit 28 Jahren Anhebungen ist dagegen Caterpillar. Das Unternehmen, welches vor allem Baufahrzeuge unter dem Kürzel “Cat” herstellt, hat aber auch eine tadellose Entwicklung hinter sich.

Ganz aktuell profitiert das Unternehmen von dem großen Infrastrukturprojekt von Joe Biden in den USA. Die hier getätigten Investitionen kommen auch Caterpillar durch steigende Aufträge zugute.

Dabei kommt die Caterpillar-Aktie aktuell auf eine Dividendenrendite von 2,75 Prozent und auf ein KGV von 12,2.

PepsiCo

Und last but not least PepsiCo. Der frisch gebackene Dividendenkönig ist nicht nur Inbegriff eines konservativen Value-Werts, sondern vereint auch ein riesiges Markenportfolio unter sich.

Neben Brands wie Lays oder Pepsi hat der Konzern aber vor allem eines: Preissetzungsmacht. Diese wurde nicht zuletzt im stark inflationären Umfeld der letzten Monate für Preisanhebungen ausgenutzt.

Dabei weist die PepsiCo Aktie momentan eine Dividendenrendite von 2,91 Prozent und ein KGV von 22,7 auf.

