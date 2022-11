Im Oktober 2022 konnten Anleger mit dem Vanguard FTSE All-World ETF rund vier Prozent gewinnen. Wir nennen zehn große globale Aktienfonds, die in dieser Zeit besser waren. Von Ralf Ferken

Dazu haben wir mit Hilfe der Software FVBS professional alle globalen Aktienfonds gefiltert, die mindestens eine Milliarde Euro groß sind. Unsere Analyse umfasst dabei den Zeitraum vom 01. Oktober 2022 bis zum 31. Oktober 2022.





Die besten großen globalen Aktienfonds im Oktober 2022

Value-Fonds liegen vorn

An erster Stelle in diesem Ranking liegt der DWS Global Value, der im Oktober 2022 um über acht Prozent zulegen konnte.

„Wir versuchen anhand der Einzeltitelauswahl das Portfolio so zu kalibrieren, dass es gut mit dem volkswirtschaftlichen Umfeld zurechtkommt“, sagt Jarrid Klug, der den DWS Global Value managt.

„Wir haben also keinen prinzipiell bevorzugten Value-Stil, sondern reagieren flexibel auf das jeweilige wirtschaftliche Umfeld“, ergänzt er.

Zu den größten Einzelwerten des DWS-Fonds zählen derzeit die Energiewerte ConocoPhillips und Shell sowie die US-Großbank JPMorgan Chase und der Gesundheitsriese Johnson & Johnson.

Hinter dem DWS-Fonds folgt der Robeco BP Global Premium Equities, der ebenfalls einen Value-Ansatz verfolgt.

Werte wie Johnson & Johson finden sich übrigens auch im BÖRSE ONLINE "Aktien für die Ewigkeit" Index. Das Portfolio besteht aus Unternehmen, die wegen ihrer herausragenden Geschäftsmodelle mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch in mehr als 100 Jahren noch erfolgreich am Markt agieren werden.

Gefragte Dividendenwerte

Gut schlugen sich im Oktober 2022 auch einige Dividenden-Strategien. Dies zeigen die positiven Resultate vom Deka-DividendenStrategie, vom Schroder ISF Global Dividend Maximiser sowie vom Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield ETF.