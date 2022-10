Mit dem DWS INVEST CROCI SECTORS PLUS legen Anleger weltweit in Aktien mit niedrigem Kurs-Gewinn-Verhältnis aus den jeweils günstigsten Branchen an.

Wie gut kann man die Bewertung einer deutschen Automobil-Aktie mit der einer hiesigen Gesundheitsaktie vergleichen? Und wie gut kann man diesbezüglich einen Vergleich zwischen japanischen Aktien und US-Titeln anstellen? Um hier etwaige Verzerrungen auf einen Nenner zu bringen, hat die DWS vor etlichen Jahren den CROCI-Ansatz entwickelt, um ein „ökonomisches Kurs-Gewinn-Verhältnis“ zu errechnen.

CROCI steht für „Cash Return on Capital Invested“ und ist eine Methode, die Ertragsstärke von Unternehmen zu kalkulieren. Dazu ermitteln Analysten des Geldinstituts ein sogenanntes ökonomisches Kurs-Gewinn-Verhältnis. Die Besonderheit dabei: Sie bereinigen bei weltweit Hunderten von Unternehmen die Unter- schiede in den Bilanzen, um die Kennzahlen für Abschreibungen oder Gewinne miteinander vergleichbar zu machen.

Der CROCI-Fonds

Sichtbar wird dies bei den CROCI-Fonds. „Die Strategien von CROCI sind alle Bottom-up, bewertungsorientiert und systematisch. Die Bewertung der Unternehmen ist bei allen CROCI-Fonds die einzige Triebfeder für die Konstruktion des Portfolios“, erklärt Laura Young, die den DWS CROCI Sectors Plus managt. Der Fonds gehörte in den vergangenen fünf Jahren und auch 2022 zu den besten globalen Aktienfonds. Beim DWS CROCI Sectors Plus wählt Young aus neun Sektoren zunächst die drei Sektoren aus, die die günstigste CROCI-Bewertung aufweisen. Derzeit zählen dazu beispielsweise Energie, Grundstoffe und IT. Anschließend sucht sie daraus pro Sektor die zehn Aktien mit der günstigsten CROCI-Bewertung aus, die sie dann mit rund 3,3 Prozent gleich gewichtet. Diesen Prozess wiederholt sie Monat für Monat. Finanz- und Immobilienwerte erfasst der CROCI-Prozess dabei aus methodischen Gründen nicht.

Ziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem überwiegend in globale Aktien mit hoher Marktkapitalisierung investiert wird, die nach der CROCI-Methode als unterbewertet gelten. Top-Positionen im Fonds sind aktuell etwa DR Horton, ConocoPhilips, Target Corp oder auch Kinder Morgan.

Eine systematische Anlagestrategie, die zwischen aktiven Fonds und passiven ETFs angesiedelt ist. Positiv ist, dass selbst im bislang schwierigen Jahr 2022 der Fonds mit -2,9 Prozent nur leicht im Minus liegt. Auf Sicht von drei Jahren steht ein Plus von 74,7 Prozent.

Dieser Artikel erschien zuerst in BÖRSE ONLINE 40/2022. Hier erhalten Sie einen Einblick ins Heft.