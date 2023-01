Im Jahr 2022 haben IT-Werte den S&P500 Index um rund acht Prozentpunkte nach unten gezogen. Aufgrund ihres hohen Gewichtes im US-Leitindex könnten IT-Werte den Index aber auch wieder stark nach oben ziehen. Von Ralf Ferken

Minus 28 Prozent bei IT-Werten

2022 war kein gutes Jahr für IT-Werte wie Apple oder Microsoft. Das verdeutlich neue Daten vom Indexanbieter S&P Dow Jones Indices.



Demnach haben die IT-Werte im S&P 500 Index im Jahr 2022 28,2 Prozent verloren und den US-Leitindex damit um 8,2 Prozentpunkte nach unten gezogen.



Insgesamt ist der S&P 500 Index in 2022 um 18,1 Prozent gefallen. IT-Werte haben also fast die Hälfte zu dessen Verlusten beigetragen.



Plus 66 Prozent bei Energiewerten

Das Gegenstück dazu bilden die Energiewerte im S&P 500 Index, die in 2022 um 65,7 Prozent zulegen konnten. Allerdings konnte sie den S&P 500 damit nur um 1,7 Prozent nach oben ziehen.







S&P Dow Jones Indices S&P 500 Index: Anteilige Sektor-Performance im Jahr 2022

26 Prozent IT versus 5 Prozent Energie

Trotz der hohen Verluste machen IT-Werte nach wie vor 25,7 Prozent vom S&P 500 Index aus. Energiewerte wie Chevron oder Exxon Mobil kommen nach der jüngsten Hausse dagegen nur ein Gewicht von 5,2 Prozent.



Sollten IT-Werte in 2023 zu einem Comeback ansetzen, könnten sie den S&P 500 Index also beträchtlich nach oben ziehen. Eine Baisse der Energiewerte würden den US-Leitindex im Gegenzug nicht so stark bewegen.







iShares Sektor-Gewichtungen im S&P 500 Index

Passende ETFs

Anleger können mit dem iShares Core S&P 500 ETF oder dem Xtrackers S&P 500 Swap ETF breit gestreut in US-Aktien investieren. Beide ETFs reinvestieren die Dividenden.



Eine IT-Sektorwette können Anleger mit dem iShares S&P 500 Information Technology Sector ETF oder dem Xtrackers MSCI USA Information Technology ETF eingehen. Der iShares-ETF reinvestiert die Dividenden, der Xtrackers-ETF schüttet sie aus.