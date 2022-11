Die Experten von JPMorgan Asset Management sind sich sicher: Die Kapitalmärkte bieten heute die besten langfristigen Aussichten seit 2010. Dabei halten sie eine Region für besonders attraktiv. Von Ralf Ferken



Die Inflation wird wieder sinken

Die Fachleute von JPMorgan Asset Management kalkulieren für ihre langfristige Rendite-Prognose über 10 bis 15 Jahre mit einem globalen BIP-Wachstum von 2,2 % und einer Inflationsrate von 2,6 % für den US-Dollar-Raum.



Zwar würden die Profitmargen der Unternehmen unter das heutige Niveau sinken. Allerdings böten die gesunkenen Bewertungen einen attraktiven Zeitpunkt zum Einstieg.



Aktien aus der Eurozone liegen vorne



Laut JPMorgan Asset Management werden Aktien aus der Eurozone in den nächsten 10 bis 15 Jahren mit 10,5 % pro Jahr die höchsten Erträge in US-Dollar erzielen. Aber auch Aktien aus Japan und den Schwellenländern bieten demnach ein jährliches Potenzial von über 10 %.



Das geringste Potenzial bieten demnach US-Aktien. Jährliche Erträge von 7,9 % wären aber ebenfalls noch eine stolze Rate, um sein Kapital langfristig zu vermehren.



In zehn Jahren würde aus 10.000 Euro somit 21.390 Euro, in 15 Jahren 31.284 Euro. Zieht man die Renditeerwartungen für die Eurozone heran, würden aus 10.000 Euro in 10 Jahren sogar 27.141 Euro beziehungsweise 44.713 Euro in 15 Jahren.









Aktien: Die Aussichten für die nächsten 10 bis 15 Jahre

Zwei passende Aktien-ETFs für die Eurozone

Anleger können mit dem iShares Core MSCI EMU ETF oder dem Xtrackers MSCI EMU ETF in Aktien auf der Eurozone investieren. Der iShares-ETF reinvestiert die Dividenden, der Xtrackers-ETF schüttet sie aus.



Der MSCI EMU Index (EMU = European Monetary Union) enthält 231 Einzelwerte. Davon sind ASML (4,7 %), LVMH (4,3 %) und TotalEnergies (3,3 %) derzeit am höchsten gewichtet.









