Unternehmensprofil

Regeneron Pharmaceuticals Inc. ist ein Biotech-Konzern, der Medikamente zur Behandlung schwerer Krankheiten entdeckt, erfindet, entwickelt, herstellt und vermarktet. Indikationsschwerpunkte sind Medikamente und Produktkandidaten zur Behandlung von Augenerkrankungen, allergischen und entzündlichen Erkrankungen, Krebs, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, Schmerzen, Infektionskrankheiten sowie seltenen Krankheiten. In der Entwicklung betreibt das Unternehmen eine enge strategische Partnerschaft mit Sanofi. Für den Absatz eines zugelassenen Augenmedikaments (EYLA) besteht ein Joint- Venture mit Bayer, die außerhalb der USA den Verkauf organisiert. Das operative Geschäft besteht aus nur einem Segment, das die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Arzneimitteln beinhaltet.

Offizielle Webseite: https://www.regeneron.com