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Regeneron Pharmaceuticals

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WKN 881535
ISIN US75886F1075
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 18,34 16,89 14,34 14,20 13,12
    Nettogewinn (Mrd) 6,49 5,78 4,50 4,41 3,95
    Gewinn/Aktie 50,18 42,94 43,07 40,90 37,05
    Dividende/Aktie 4,41 3,86 3,52 - -
    Rendite (%) 0,58 0,51 0,46 - -
    KGV 13,82 15,03 17,92 17,42 23,69
    KUV 4,70 5,06 5,61 5,42 7,20

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Regeneron Pharmaceuticals Inc. ist ein Biotech-Konzern, der Medikamente zur Behandlung schwerer Krankheiten entdeckt, erfindet, entwickelt, herstellt und vermarktet. Indikationsschwerpunkte sind Medikamente und Produktkandidaten zur Behandlung von Augenerkrankungen, allergischen und entzündlichen Erkrankungen, Krebs, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, Schmerzen, Infektionskrankheiten sowie seltenen Krankheiten. In der Entwicklung betreibt das Unternehmen eine enge strategische Partnerschaft mit Sanofi. Für den Absatz eines zugelassenen Augenmedikaments (EYLA) besteht ein Joint- Venture mit Bayer, die außerhalb der USA den Verkauf organisiert. Das operative Geschäft besteht aus nur einem Segment, das die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Arzneimitteln beinhaltet.

    Offizielle Webseite: https://www.regeneron.com

    Aktionärsverteilung