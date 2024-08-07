Regeneron Pharmaceuticals
Aktuelle Nachrichten zu Regeneron Pharmaceuticals
dpa-AFX News zu Regeneron Pharmaceuticals
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|18,34
|16,89
|14,34
|14,20
|13,12
|Nettogewinn (Mrd)
|6,49
|5,78
|4,50
|4,41
|3,95
|Gewinn/Aktie
|50,18
|42,94
|43,07
|40,90
|37,05
|Dividende/Aktie
|4,41
|3,86
|3,52
|-
|-
|Rendite (%)
|0,58
|0,51
|0,46
|-
|-
|KGV
|13,82
|15,03
|17,92
|17,42
|23,69
|KUV
|4,70
|5,06
|5,61
|5,42
|7,20
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Regeneron Pharmaceuticals Inc. ist ein Biotech-Konzern, der Medikamente zur Behandlung schwerer Krankheiten entdeckt, erfindet, entwickelt, herstellt und vermarktet. Indikationsschwerpunkte sind Medikamente und Produktkandidaten zur Behandlung von Augenerkrankungen, allergischen und entzündlichen Erkrankungen, Krebs, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, Schmerzen, Infektionskrankheiten sowie seltenen Krankheiten. In der Entwicklung betreibt das Unternehmen eine enge strategische Partnerschaft mit Sanofi. Für den Absatz eines zugelassenen Augenmedikaments (EYLA) besteht ein Joint- Venture mit Bayer, die außerhalb der USA den Verkauf organisiert. Das operative Geschäft besteht aus nur einem Segment, das die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Arzneimitteln beinhaltet.
Offizielle Webseite: https://www.regeneron.com