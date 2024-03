Auf der Suche nach einem lohnenswerten Investment in europäische Aktien? Dieser Fonds ist zwar noch nicht lange dabei, wuchs aber in wenigen Jahren schon dreistellig.

Wer diversifiziert in europäische Aktien investieren will und sich sein Portfolio nicht selbst zusammenbauen möchte, steht früher oder später vor der Frage nach einem passenden ETF oder aktiv gemanagten Fonds. Mit ETFs ließen sich dabei auch in Europa über die letzten Jahre zweistellige Renditen erzielen, aber manche Fonds toppen das sogar.

Ein noch junger Fonds schlägt Wellen

Der BSF European Unconstrained Equity Fund ist beispielsweise erst seit 2018 auf dem Markt und zählt mit einem Fondsvolumen von 54,8 Millionen Euro (Stand 12. März 2024) noch nicht zu den großen Fischen der Branche. Seine Performance kann sich aber sehen lassen. Über ein Jahr gesehen steht ein Plus von um die 26 Prozent, über drei Jahre sind es etwa 44 Prozent und über fünf Jahre knapp über 100 Prozent. Damit konnte der Fonds in allen betrachteten Zeiträumen seine Benchmark, den MSCI Europe Index, teils deutlich schlagen. Auch bei der annualisierten Rendite lag der Fonds innerhalb von fünf Jahre mit fast 15 Prozent über dem Vergleichsindex.

Mit 21 Titeln ins Renditeglück?

Der von Michael Constantis verwaltete Fonds setzt vor allem auf Aktien mit langfristigen Wachstumsperspektiven und hohen Renditen aus Europa. Ausgewählte amerikanische Papiere wie Microsoft finden sich aber auch unter den Top-Positionen. Insgesamt befinden sich derzeit 21 Aktien im Bestand, zu denen mit einem vergleichsweise hohen Anteil auch die momentan sehr erfolgreichen Unternehmen Novo Nordisk (9,49 Prozent) und LVMH (7,67 Prozent) gehören. Auf dem ersten Platz im Portfolio steht aber mit dem Mikrochip-Spezialist ASML (9,68 Prozent) der führende Hersteller von Lithographie-Maschine.

Im Gegensatz zum MSCI Europe liegen die Branchenschwerpunkt beim BSF European Unconstrained Equity Fund klar auf den Informationstechnologien und zyklischen Konsumgütern. Im Vergleichsindex stecken dafür mehr Unternehmen aus dem Gesundheitssektor. Es wird interessant zu sehen sein, ob sich der Fonds auch in den nächsten fünf Jahren so gut entwickelt und sich der Fokus auf IT-Aktien weiter lohnt. Bisher ist der Europa-Fonds aber (noch) ein echter Geheimtipp.

