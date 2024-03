Gibt es etwa noch eine bessere KI-Aktie als der Tech-Gigant Nvidia? Ein Top-Experte offenbart nun: Die großen Chancen warten woanders

Künstliche Intelligenz (KI) ist nach wie vor das Top-Thema an der Börse. Die Begeisterung, die vor allem 2023 aufkam, scheint ungebrochen und Tech-Giganten wie Nvidia liegen seit Jahresanfang schon wieder über 90 Prozent im Plus.

Doch gewinnt das KI-Rennen am Ende eine Aktie, die viele Anleger derzeit gar nicht auf dem Schirm haben? Ja, geht es nach dem Top-Analysten Gus Richard von Northland, der vom Finanzportal „TipRanks“ als 5-Sterne-Analyst eingestuft wird und zu den besten ein Prozent der Analysten der Wall Street gehört. Wie das Finanzportal berichtete, ist für ihn nämlich Intel die Aktie, die „die KI-Ära gewinnt“.

Darum ist die Intel-Aktie für diesen Top-Analysten die KI-Gewinnerin

Denn für den Analysten dreht sich beim Thema KI vor allem alles um die Fertigung der entsprechenden Chips. Ohne die läuft bei künstlicher Intelligenz nämlich gar nichts. Hier stehen vor allem TSMC, Samsung und Intel im Vordergrund, die am Anfang der Kette bei der Herstellung von Chips stehen und als sogenannte Foundries agieren. Sie stellen Produkte für andere Halbleiter her.

Intel bringt seine Logikprozesstechnologie derzeit wieder in Gang, um als Foundry zu agieren und Marktteile zurückzugewinnen. „Obwohl sich Intel Foundry noch in der Entwicklungsphase befindet, wächst unsere Zuversicht, dass das Unternehmen auf dem Foundry-Markt eine Rolle spielen wird. Intel hat einen unerkannten Seltenheitswert, und wir glauben, dass die Aktie in den nächsten 3 bis 5 Jahren deutlich überdurchschnittlich abschneiden wird", so Richard laut TipRanks.

Der Vorteil von Intel gegenüber TSMC ist, dass das Unternehmen einem geringeren Risiko ausgesetzt ist, da TSMC mit Standort Taiwan stets den Gefahren einer möglichen Invasion Chinas ausgesetzt ist.

„Bis zum Ende dieses Jahres sollte klar sein, welches Unternehmen die Führung in der Prozesstechnologie innehat", so Richard. „Wir glauben, dass INTC seinen Marktanteil auf dem Markt für Hochleistungsrechner zurückerobern wird, wo es im letzten Jahrzehnt Anteile verloren hat." Sein Kursziel von 68 US-Dollar bietet derzeit über 50 Prozent Luft nach oben.

