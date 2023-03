Geldregen: Mit dem europäischen Aktien-ETF ist eine Dividendenrendite von über fünf Prozent drin. Der richtige ETF für Anleger, die auf hohe Dividendenrenditen setzen. Doch welche Aktien sind enthalten?

Auf Unternehmen mit hohen Dividen­den zu setzen kann durchaus lukra­tiv sein. Ausschüttungen können den Depots der Anleger eine gewisse Sta­bilität verleihen und zudem einen erheb­lichen Beitrag zur Gesamtrendite leisten. Daher erfreuen sich Dividendenfonds und ­ETFs einer regen Nachfrage. Zumal viele Firmen auch in schwierigen Marktphasen Dividenden an Aktionäre zahlen.

Neuer Dividendenrekord in Europa

Gingen die Ausschüttungen in Europa vor der Corona-­Pandemie eher zurück, lief es 2021 schon wieder besser, und 2022 erreichten sie einen neuen Höchstwert. Für das laufende Jahr wird ein neuer Re­kord erwartet. Der Vermögensverwalter Allianz Global Investors (AGI) schätzt die Dividendenzahlungen in Europa im Jahr 2023 auf etwa 387 Milliarden Euro. Konzerne aus Europa bieten ohnehin oft höhere Dividendenrenditen als etwa Kon­zerne aus den USA, denn in Europa ist die Dividendenkultur traditionell stärker aus­ geprägt. Wohl auch deshalb können Anle­ger in Deutschland über 20 verschiedene Dividenden­Indexfonds für europäische Aktien kaufen.



5,5 Prozent Dividendenrendite winken mit diesem ETF

Bereits seit Mai 2005 bietet die US­ Fondsgesellschaft Blackrock den iShares Stoxx Europe Select Dividend 30 ETF an, der die Dividenden viermal pro Jahr aus­schüttet — im Januar, April, Juli und Okto­ber. Im Jahr 2022 lag die Ausschüttungs­rendite des Select ­Dividend ­ETFs bei rund fünf Prozent oder 0,98 Euro.



In diesem Jahr könnte sie noch einen halben Prozentpunkt höher ausfallen. Das ist rund doppelt so hoch wie bei den 600 europäischen Werten im Stoxx Europe 600 Index, aus dem der Select­ Dividend­ ETF seine 30 Titel auswählt.

In das ETF-Portfolio kommen dabei jene 30 Titel, die die höchste Dividendenrendi­te aufweisen — vorausgesetzt, sie haben ihre Dividende pro Aktie seit fünf Jahren nicht gesenkt und das Verhältnis von Divi­dende zu Gewinn je Aktie beträgt höchs­tens 60 Prozent.

Diese Hochdividendenaktien befinden sich im ETF

Derzeit hält der Indexfonds fünf Aktien aus Deutschland, die fast 24 Prozent des Portfolios ausmachen. Zu ihnen zählen Allianz, BMW, Evonik Industries, LEG Immobilien und der Autobauer Mercedes-Benz. Weitere Titel sind die französische Bank BNP Paribas, der britische Versicherer Legal & General sowie der Schweizer Ver­sicherer Zurich Insurance — ohnehin sind Versicherer mit rund 28 Prozent der größ­te Sektor im ETF —, aber auch Konsum­ und Industriewerte sind hoch gewichtet. Zum Portfolio zählen zudem die nieder­ ländische Versicherung ASR Nederland und der spanische Baukonzern Grupo ACS, die bei vielen Anlegern nicht zu den Stammgästen in ihren Wertpapierdepots zählen dürften. Das höchste Gewicht ent­ fällt aktuell auf den Bergbaukonzern Rio Tinto. Ein interessanter ETF für alle, die auf hohe Dividenden aus sind.

Lesen Sie auch: Alle mit KBV von weit unter 1,0 – Diese 25 Europa-Aktien sind massiv unterbewertet

Dieser Artikel erschien zuerst in BÖRSE ONLINE 10/2023. Hier erhalten Sie einen Einblick ins Heft.