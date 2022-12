In den vergangenen zwölf Monaten hat sich der MSCI World Momentum Index stark verändert. Tech-Werte wie Apple und Alphabet mussten den Index verlassen, während Gesundheitswerte wie UnitedHealth Group und Energiewerte wie Chevron ihn jetzt dominieren. Von Ralf Ferken

Zwei weltweite Momentum-ETFs

Mit dem iShares Edge MSCI World Momentum Factor ETF und dem Xtrackers MSCI World Momentum Factor ETF setzen Anleger weltweit auf Aktien, die die größte relative Stärke aufweisen.



Konkret wählt der Indexanbieter MSCI aus den rund 1500 Aktien im MSCI World Index die rund 350 Titel heraus, die sich in den vergangenen sechs und zwölf Monaten in ihrer Heimatwährung am besten entwickelt haben.



Jeweils im Mai und im November stellt MSCI das Momentum-Portfolio wieder neu zusammen.







Tech-Werte haben dominiert



Noch vor einem Jahr zählten Tech-Werte wie Apple, Alphabet und Microsoft zu den zehn größten Einzelwerten im MSCI World Momentum Index.









MSCI World Momentum Index

Gesundheits- und Energiewerte dominieren jetzt

Die Baisse der Tech-Werte hat sie jedoch aus dem MSCI World Momentum Index herauskatapultiert. Dieser hält nun 29 Prozent in Gesundheitswerten sowie 24 Prozent in Energiewerten.



Entsprechend zählen die UnitedHealth Group und Exxon Mobil zu den beiden größten Einzelwerten im MSCI World Momentum Index, die darin vor einem Jahr noch keine große Rolle gespielt haben.