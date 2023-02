Im Jahr 2022 haben der iShares Core MSCI World ETF und der Vanguard FTSE All-World ETF stark verloren. BÖRSE ONLINE hat nachgeschaut, wer besser in das neue Jahr gestartet sind.



Dazu hat sich BÖRSE ONLINE jene Fonds und ETFs für globale Aktien angesehen, die mindestens fünf Milliarden Euro groß sind.



Die größten Fonds und ETFs für globale Aktien

Vanguard vor iShares

Seit Anfang 2023 hat der Vanguard FTSE All-World ETF um 5,5 Prozent zugelegt. Damit liegt er knapp vor dem iShares Core MSCI World ETF, der seither ein Plus von 5,2 Prozent schaffte.



Damit zahlt es sich derzeit aus, dass der Vanguard-ETF rund elf Prozent in Emerging-Markets-Aktien investiert hat – darunter etwa in Tencent Holdings und Samsung Electronics.



Der iShares Core MSCI World ETF investiert dagegen nur in Aktien aus den Industrieländern.



Growth vor Value

Noch besser liefen seit Anfang 2023 der Growth-lastige Morgan Stanley Global Opportunity sowie der Value-Klassiker Templeton Growth (Euro).



Der Morgan-Stanley-Fonds hat den Fahrdienst Uber Technologies derzeit am höchsten gewichtet, der Templeton-Fonds den Gesundheitswert AbbVie.



