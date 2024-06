Der MSCI World ETF hat ein neues Rekordhoch gebildet. Vor allem die kürzliche Performance der Aktien von Nvidia, Apple und Microsoft waren dafür verantwortlich. Doch wie geht es jetzt weiter? Warum Anleger vorsichtig sein sollten und nicht zu euphorisch.

Angetrieben von sehr starken Aktien wie Apple, Microsoft und Nvidia, aber auch einem starken Gesamtmarkt, konnte der MSCI World Index ein neues Rekordhoch bilden. Dies dürfte Anleger freuen, befindet sich der ETF doch in sehr vielen Depots. Doch wie geht es jetzt weiter?

Apple, Microsoft und Nvidia hieven MSCI World ETF aufs nächste Level

Alleine die Apple-Aktie hat in den vergangenen 4 Wochen um 34 Prozent zugelegt. Weil die Apple-Aktie alleine 4,34 Prozent aktuell am Index ausmacht, bewegte der iPhone-Konzern den gesamten Index ziemlich stark. Auch die Nvidia-Aktie zeigt gar keine Ermüdungserscheinungen und setzt ihren Gewaltmarsch fort: In den letzten drei Wochen ging es einfach nochmal um 70 Prozent nach oben. Mit rund 4,14 Prozent Anteil am MSCI World Index macht aber auch dies einen sehr starken Anteil aus.

Fast schon kläglich wirkt ja daneben die Performance von Microsoft mit rund 13 Prozent Plus. Dabei ist diese Performance der Microsoft-Aktie innerhalb von 4 Wochen ja auch sehr stark. Da die Microsoft-Aktie rund 4,5 Prozent am MSCI World ETF ausmacht, bewegte auch diese Aktie den Index.

So freuen Anleger sich, dass die Mega-Cap-Aktien den ETF anschwellen lassen. Doch jetzt könnte das neue Rekordhoch erstmal die obere Grenze für den Index sein:

Zu viel Euphorie im Markt? Deswegen sollten Anleger beim MSCI World ETF auch vorsichtig sein

Klaus Kaldemorgen, Deutschlands wohl bekanntester Fondsmanager und seit über 40 Jahren an der Börse dabei, warnte exklusiv in BÖRSE ONLINE vor einem sehr ungemütlichen Sommer. Die Volatilität und Unsicherheiten würden deutlich zunehmen. Warum dies der Fall ist und ab wann es richtig an der Börse ruckelt, das erfahren Sie ab Samstag 16:00 auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE

Doch auch ETF-Anleger sollen die Worte von Klaus Kaldemorgen genau beachten. Und auch der Chart des MSCI World unten von Tradingview zeigt, dass erhöhte Vorsicht geboten ist und man nicht in Euphorie verfallen sollte. Ja, aktuell läuft es gut, doch vor allem wenige große Aktien tragen diese Rallye. Sollte es bei ihnen mal nicht so gut laufen, dann ist auch schnell die Luft raus. Zudem ist der ishares MSCI World ETF wieder an die obere Begrenzung des Aufwärtstrends angerempelt. Er könnte sich daran jetzt eine Weile entlanghangeln und weiter steigen. Das ist durchaus möglich. Aber auch eine Korrektur auf die untere Begrenzung wie zuletzt im April ist sehr gut vorstellbar.

Anleger genießen jetzt also erstmal die tolle Performance des MSCI World ETFs dank Apple, Nvidia und Microsoft und lassen ihre Sparpläne laufen. Wer auf sehr großen Gewinnen sitzt und nicht mehr so langfristig denkt, der kann erste Teilgewinne auf diesen hohen Niveaus realisieren.

