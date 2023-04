Tech-Fonds waren die Verlierer des Jahres 2022, doch feiern sie in 2023 ein Comeback. Das gilt vor allem für den VanEck Crypto and Blockchain Innovators ETF.



Hohe Schwankungen

Seit Anfang 2023 hat der VanEck Crypto and Blockchain Innovators ETF um rund 67 Prozent zugelegt – und damit soviel wie kein anderer Fonds und ETFs, der in Tech-Aktien investiert und mindestens 20 Millionen Euro groß ist.



Wer Anfang April 2022 in den Crypto and Blockchain ETF eingestiegen ist, hätte bis heute allerdings Verluste von rund 70 Prozent eingefahren. Das Timing des Kaufs war hier also entscheidend und illustriert, wie schwankungsreich dieser VanEck ETF sein kann.







Rangliste: Tech-Fonds, die mindestens 20 Mio. Euro verwalten

20 Aktien im Portfolio

Mit dem Crypto and Blockchain ETF können Anleger weltweit in 20 Unternehmen investieren, die unter anderem folgende Bereiche abdecken:



• Digitale Vermögenswerte

• Zahlungs-Gateways

• Mining von digitalen Vermögenswerten

• Software-Dienstleistungen

Zu den fünf größten Einzelwerten des ETFs zählen derzeit:

1. Marathon Digital Holdings: 9,2 %



2. Riot Platforms: 7,9 %



3. Microstrategy: 7,3 %



4. Coinbase Global: 6,5 %



5. Block: 5,8 %



