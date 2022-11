Apple-Aktien waren bislang der größte Einzelwert im MSCI World Index. Und obwohl Apple-Aktien in 2022 gefallen sind, ist ihr Anteil am MSCI World nochmals gestiegen. Wir erklären, warum das so ist. Von Ralf Ferken

MSCI World Analyse

Zum Ende des Jahres 2021 zählten US-Technologie-Titel noch unangefochten zu den größten Einzelwerten im MSCI World Index. Rechnete man die acht größten Werte von Apple bis Nvidia zusammen, machten sie damals 17,6 Prozent vom Index aus.



Heute beträgt dieser Anteil nur noch 15,1 Prozent, was vor allem mit den sehr hohen Kursverlusten von Meta Platforms und Nvidia zu tun hat.

Zwar haben Apple-Aktien seit Ende 2021 ebenfalls eingebüßt. Allerdings war dieser Rückgang im Vergleich zu Meta Plaforms und Nvidia so gering, dass Apple-Aktien nunmehr 5,1 Prozent statt 4,7 vom Index ausmachen.





Tech-Werte im MSCI World Index

Nasdaq 100 Analyse

Ähnlich fällt das Bild beim Nasdaq 100 Index aus, wobei der Anteil der US-Tech-Werte dort nochmals deutlich höher ist. Dort sank ihr Anteil seit Ende 2021 von 48,7 auf 45,6 Prozent – wobei Meta Platforms und Nvidia ebenfalls die großen Verlierer waren, während Apple relativ betrachtet zulegen konnte.

Tech-Werte im Nasdaq 100 Index

ETF-Investments

Wer sich für beide Indizes interessiert, kann beispielsweise mit dem iShares Core MSCI World ETF sowie dem iShares NASDAQ 100 ETF darin investieren. In beide ETFs haben Anleger bereits rund 40 Milliarden Euro beziehungsweise rund sieben Milliarden Euro angelegt.



Der BÖRSE ONLINE „Aktien für die Ewigkeit“ Index fasst außerdem 30 Aktien zusammen, die man einmal kaufen und für immer halten kann. Auch Apple ist Teil davon.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple, Nvidia