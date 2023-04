Der Vermögensverwalter VanEck hat den VanEck Defense ETF an der Deutschen Börse Xetra gelistet. Mit dem neuen ETF können Anleger weltweit in Unternehmen wie Thales, Safran oder Palantir Technologies investieren, die in der Verteidigungsindustrie tätig sind.



Zwei-Prozent-Ziel der NATO

Viele Regierungen aus Westeuropa haben in der Vergangenheit immer wieder das Zwei-Prozent-Ziel der NATO für Militärausgaben verfehlt. Nun haben sie jedoch angekündigt, erheblich in die Bestände und Infrastruktur für die Verteidigung zu investieren, um die Zielmarke von zwei Prozent in Zukunft einzuhalten.



„Unternehmen aus der Sicherheits- und Rüstungsindustrie könnten von dieser Entwicklung in den kommenden Jahren langfristig profitieren“, sagt Martijn Rozemuller, CEO bei VanEck Europe.



Von Cyber Security bis Verteidigung

Nach Angaben des Anbieters ist der VanEck Defense ETF (WKN: A3D9M1) zurzeit der einzige in Europa verfügbare ETF, mit dem Anleger in Aktien aus der Verteidigungsbranche investieren können.



Mit einem sogenannten Pure-Play-Ansatz möchte der VanEck Defense ETF künftig in Unternehmen aus dem Bereich Verteidigung investieren, die die Mehrheit ihrer Umsätze mit den folgenden Produkten oder Dienstleistungen machen:



• Verteidigungsausrüstung, Luft- und Raumfahrttechnik

• Kommunikationssysteme und -dienstleistungen

• Satellitentechnik

• Unbemannte Luftfahrzeuge

• Sicherheitssoftware

• IT-Hardware und -Dienstleistungen

• Cybersicherheitssoftware

• Schulungs- und Simulationslösungen

• Digitale Forensik

• Ortungsgeräte

• Anwendungen zur e-Authentifizierung oder biometrischen Identifizierung



29 ETF-Werte

Der VanEck Defense ETF bildet den MarketVector™ Global Defense Industry Index ab und investiert derzeit in 29 Unternehmen, die im Bereich der nationalen Verteidigungsindustrie tätig sind. Zu den größten Einzelwerten gehören unter anderem:



Thales: 8,9 % (Anteil am ETF-Vermögen)



Safran: 8,4 %



Palantir Technologies: 8,2 %



Booz Allen Hamilton: 8,0 %



KBR: 4,7 %



Curtiss-Wright: 4,5 %



Huntington Ingalls Industries: 4,3 %



Dassault Aviation: 4,0 %



Regional stammen die meisten ETF-Titel aus den USA (57,0 %) und Frankreich (20,5 %). Aus Deutschland gehört Hensoldt (1,4 %) zum Portfolio.



Keine umstrittenen Waffen

Einige Unternehmen schließt der VanEck Defense ETF indes explizit aus seinem Universum aus. Dazu zählen Unternehmen, die Umsatz mit umstrittenen Waffen erzielen oder nachweislich etablierte Normen nicht eingehalten haben beziehungsweise in Verdacht stehen, dies zu tun.



