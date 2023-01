Immer mehr Anleger investieren für ein Einkommen aus Zinsen und Dividenden, um regelmäßig Geld aus den eigenen Anlagen zu erhalten. Wir haben drei Ideen, mit denen Investoren das erreichen können.

An der Börse kann man investieren, um schnell reich zu werden, was aber in den meisten Fällen mit einem Totalverlust endet. Man kann aber auch investieren, um Kursgewinne zu erzielen, oder eben ein regelmäßiges Einkommen aus seinen Erträgen zu erhalten.

Ob Zinsen oder Dividenden – all dies ist das berühmte “passive Einkommen”, welches generiert wird, während man selbst schläft. Doch wie schafft man es solche regelmäßigen Cashflows zu erhalten und welche Assets sind die Richtigen dafür?

Insgesamt zwölf Assetklassen könnten 2023 spannend sein, diese drei stellen wir Ihnen heute vor:

Dividendenaktien, ETFs und Staatsanleihen für ein passives Einkommen

Europäische Dividendenaktien

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? In Europa gibt es eine Vielzahl von Aktien mit sehr hohen Dividendenausschüttungen. Dies wird schon deutlich beim Blick auf den DAX mit einer Dividendenrendite von 2,5 Prozent oder dem FTSE 100 mit einer Rendite von mehr als vier Prozent.

Dabei stehen Anlegern sowohl er konservative Aktien mit interessanten Ausschüttungen wie eine Allianz zur Auswahl, als auch Turnaround-Wetten und Wachstumswerte wie eine Covestro oder Evolution AB.

ETFs

Allerdings wollen eine Menge Anleger gar kein Stock-Picking betreiben und setzen daher meist auf die „einfache“ Lösung einen Fonds mit hohen Ausschüttungen zu kaufen. Wesentlich einfacher geht dies allerdings mit einem ETF, welcher kostengünstig einen Index abbildet.

Aber natürlich sind die großen ETFs wie der MSCI World keine Ausschüttungsmonster. Trotzdem gibt es Produkte wie den Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF oder den SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF, welche Anlegern attraktive Ausschüttungen in verschiedenen thematischen Anlagebereichen bieten.

Staatsanleihen

Aber nicht nur Aktien können ein regelmäßiges Einkommen bringen, sondern eben auch Anleihen. Gerade im Bereich der Staatsanleihen gibt es einige Chancen, welche sich Anleger nicht entgehen lassen sollten. So ist etwa ein Investment in amerikanische Staatsanleihen mit hohen Zinssätzen möglich.

Doch auch in den Emerging Markets bietet sich die Möglichkeit in hoch dotierte Anleihen zu investieren. Diese, zur Absicherung eines Währungsrisikos in US-Dollar gegebenen Zinspapiere, sind zwar deutlich volatiler und risikoreicher, belohnen aber mit entsprechend hören Zinsen. Eine passende Investitionsmöglichkeit bietet zum Beispiel der iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF.

Und hier finden Sie weitere Ideen für ein passives Einkommen von uns.