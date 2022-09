UNIPER- Der angeschlagene Energiekonzern befindet sich in abschließenden Gesprächen mit der Bundesregierung und dem finnischen Mutterkonzern Fortum<FORTUM.HE> über eine Verstaatlichung. Geplant sei eine Kapitalerhöhung in Höhe von acht Milliarden Euro, die ausschließlich durch den Bund gezeichnet werde. Darüber hinaus solle der deutsche Staat die derzeit von Fortum gehaltenen Uniper-Aktien erwerben. Im Ergebnis käme der Bund auf deutlich mehr als 90 Prozent an Uniper. Eine Vereinbarung soll einem Insider zufolge am Mittwoch verkündet werden.

USA/FED/ZINSEN – Die US-Notenbank steht vor dem nächsten großen Zinsschritt: Angesichts der hartnäckig hohen Inflation rätseln die Finanzmärkte, ob es eine dritte Erhöhung um 0,75 Prozentpunkte oder diesmal sogar um einen vollen Prozentpunkt geben wird. Der Schlüsselzins dürfte mindestens die Spanne von 3,0 bis 3,25 Prozent erreichen. Mit Spannung erwarten Experten den Zinsausblick der Währungshüter, der Aufschluss darüber geben wird, auf welches Niveau sie den Preis des Geldes treiben wollen.



HEIDELBERGCEMENT - Der Baustoff-Riese will künftig unter dem Namen "Heidelberg Materials" auftreten. Mit dem neuen Markenauftritt will der Konzern verdeutlichen, dass er nicht nur Zement produziert und zunehmend auf CO2-freie, klimafreundliche Baumaterialien setzt. "Wir sind stolz auf unser Zementgeschäft, aber das Leistungsspektrum des Unternehmens geht weit über Zement hinaus", sagte Vorstandschef Dominik von Achten.

E.ON fordert, an der umstrittenen Gasumlage festzuhalten. "Die Gasumlage ist sinnvoll, weil sie zusätzliche Kosten, die aus der Ersatzbeschaffung entstehen, gleichmäßig und berechenbar verteilt, die Importeure stützt und insbesondere die Stadtwerke in der Fläche vor Insolvenzen bewahren kann", sagte der Sprecher des Energiekonzerns der "Rheinischen Post" laut Vorabbericht. Bei der Konstruktion der Umlage sei nicht alles richtig gelaufen, dennoch sei die Gasumlage von allen bisher diskutierten Optionen der gangbarste Weg, insbesondere in Kombination mit dem dritten Entlastungspaket.



EZB - Trotz Rezessionssorgen im Euro-Raum ist die EZB entschlossen, die hohe Inflation mit einem weiterhin straffen Zinskurs zu bekämpfen. "Wir werden nicht zulassen, dass sich die aktuelle Phase hoher Inflation im Verhalten der Wirtschaftsakteure niederschlägt und zu einem dauerhaften Inflationsproblem auswächst", erklärte EZB-Chefin Christine Lagarde.

Von Reuters