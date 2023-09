Unternehmensprofil

Die CECONOMY AG ist eines der bedeutendsten internationalen Handelsunternehmen im Bereich Consumer Electronics. Die starke Marktposition basiert insbesondere auf den Marken MediaMarkt und Saturn. Um die eigenen Angaben zufolge führende Stellung in Europa voranzutreiben, ist der Konzern bestrebt, die Konsolidierung innerhalb der Branche aktiv zu steuern. Mit diesem Fokus hat sich die Gesellschaft am 24. August 2017 mit 24,33 Prozent an der FNAC DARTY S.A. beteiligt, die als größter Anbieter für Verbraucherelektronik in Frankreich gilt, einem Markt, in dem CECONOMY zuvor nicht vertreten war. Entstanden ist CECONOMY Mitte 2017 aus der METRO AG (alt) nach der Abspaltung des Großhandels- und Lebensmittelgeschäfts auf die METRO Wholesale & Food Specialist AG, die ihrerseits im August 2017 in METRO AG (neu) umfirmiert wurde.

Offizielle Webseite: www.ceconomy.de