G7/HANDELSMINISTER - Die Handelsminister der sieben führenden Industrienationen (G7) beraten bis Donnerstag auf Schloss Neuhardenberg in Brandenburg. Deutschland wird dabei von Vize-Kanzler Robert Habeck vertreten. Er sagte Reuters diese Woche, es werde bei dem Treffen unter anderem um eine mögliche Reform der Welthandelsorganisation WTO und neue Handelsverträge gehen. Im Fokus steht zudem der Umgang mit China.

RUSSLAND/CHINA/TÜRKEI - Der russische Präsident Wladimir Putin und der chinesische Präsident Xi Jinping treffen sich in Usbekistan. Nach russischen Angaben werden die beiden Staatschefs über die Ukraine und Taiwan sowie bilaterale Themen sprechen. China ist Russlands größter Abnehmer von Öl. Für Xi ist es die erste Auslandsreise seit mehr als zwei Jahren. Auch ein Gespräch zwischen Putin und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ist geplant.

Die OLDENBURGISCHE LANDESBANK (OLB) setzt ihren Expansionskurs fort. Das Regionalinstitut übernimmt für 220 Millionen Euro die Frankfurter Degussa Bank von ihren Eigentümern, den Hamburger Bankiers Max Warburg und Christian Olearius. OLB-Chef Stefan Barth bezeichnete die Übernahme im Interview mit Reuters als "Meilenstein": "Wir erhöhen unsere bundesweite Präsenz mit der Übernahme der Degussa-Kunden von 620.000 auf fast eine Million." Barth kommt damit dem Ziel näher, den Börsenkandidaten OLB zu einer bundesweit vertreten Bank zu machen. Bei der defizitären Degussa Bank mit ihren rund 500 Mitarbeitern steht nun eine Restrukturierung an.

TESLA - Der Elektroautobauer setzt einem Medienbericht zufolge seinen Plan zur Herstellung von Batterien in Deutschland aus. Das US-Unternehmen wolle seine Batterie-Strategie ändern, um von Steueranreizen in den USA zu profitieren, berichtet das "Wall Street Journal" (WSJ) unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Der US-Präsident Joe Biden hatte im vergangenen Monat ein neues Gesetz ("Inflation Reduction Act") unterzeichnet, das unter anderem milliardenschwere Steueranreize für E-Autobauer vorsieht. Wegen seiner Werbung für Autopilot- und Full-Self-Driving-Funktionen wird der Autobauer in den USA verklagt. Das Unternehmen habe Kunden in die Irre geführt, hieß es in der angestrebten Sammelklage.

NETFLIX - Der US-Streamingpionier will einem Medienbericht zufolge bis zum nächsten Jahr rund 40 Millionen Kunden für sein Werbe-Abo gewinnen. Inzwischen erwarte man weltweit 4,4 Millionen neue Zuschauer bis zum Jahresende, berichtete das Wall Street Journal. Bei einem Viertel davon handele es sich um Kunden aus den USA. Die Anzahl der Zuschauer dürfte höher sein als die Zahl der Abonnenten, da üblicherweise mehr als eine Person in einem Haushalt das Streaming schauen kann.

VIENNA INSURANCE GROUP - Österreichs größter Versicherer ist bei der Suche nach einem Nachfolger für Vorstandschefin Elisabeth Stadler fündig geworden. Hartwig Löger soll nach dem Willen des Nominierungsausschusses des Aufsichtsrates zum 1. Juli 2023 zum Vorstandsvorsitzenden der VIG bestellt werden.



ACTIVISION BLIZZARD - Die Übernahme des Videospielverlags durch MICROSOFT steht einem Medienbericht zufolge vor einer vertieften kartellrechtlichen Untersuchung in Großbritannien. Microsoft habe keine Maßnahmen angeboten, um die Bedenken der Wettbewerbshüter auszuräumen, berichtete die "Financial Times".



PAYPAL - Der erst vor kurzem berufene Finanzchef von muss krankheitsbedingt eine Pause einlegen. Wie der US-Zahlungsdienstleister mitteilt, kann Blake Jorgensen seine Aufgaben vorübergehend nicht wahrnehmen. Paypal-Managerin Gabrielle Rabinovitch solle mit sofortiger Wirkung den Posten temporär bekleiden. Jorgensen hatte erst Anfang August die Stelle als Finanzchef bei Paypal angetreten. Er war vorher beim Videospiele-Anbieter Electronic Arts tätig.



AMTRAK - Ein in den USA drohender Bahnstreik im Güterverkehr zwingt die Bahngesellschaft Amtrak, den Fernverkehr für Passagiere einzustellen. Ab Donnerstag seien vorübergehend alle Fernzüge gestrichen, kündigte das Unternehmen am Mittwoch an. Damit solle sichergestellt werden, dass die Züge ihre Terminals erreichen, bevor die Arbeitsniederlegung beginnen könnte. Die Amtrak-Mitarbeiter sind nicht in den Arbeitskampf verwickelt, die Bahngesellschaft betreibt aber ihr Streckennetz auf Gleisen, die im Besitz von Güterverkehrsunternehmen stehen und von diesen gewartet und abgefertigt werden.

JAPAN/HANDEL - Japan verbucht im August wegen des schwachen Yens und hoher Energiekosten das größte Handelsdefizit aller Zeiten. Die Importe kletterten im Jahresvergleich im August stärker als erwartet um 49,9 Prozent, wie am Donnerstag aus Zahlen des Finanzministeriums hervorgeht. Der Anstieg ist auf die Kosten für Rohöl, Kohle und Flüssigerdgas (LNG) zurückzuführen. Der Rückgang des Yen um fast 20 Prozent in den letzten sechs Monaten trug zu den höheren Importkosten bei, wie die Daten zeigen. Da die Exporte zwar den 18. Monat in Folge stiegen, aber nur um 22,1 Prozent, schwoll das Handelsdefizit auf 19,7 Milliarden Dollar (2,8 Billionen Yen) an. Es ist der höchste Fehlbetrag, den Japan je verzeichnete.

EZB - Ratsmitglied Robert Holzmann geht davon aus, dass die Zinsen in einem Jahr höher sein werden als jetzt. Wo genau der Leizins liegen werde, könne er nicht sagen, sagte der Gouverneur der Oesterreichische Nationalbank (OeNB) zum ORF. Er werde "sicherlich höher sein wie jetzt". Der Weg dorthin werde davon abhängen, wie sich die Preisentwicklung in den nächsten Monaten gestalten werde. "Wenn die Preisdynamik weiter so stark ist, wird unsere Entschlossenheit stärker sein und die Zinsen stärker erhöht werden. Wenn es weniger ist, werden wir weniger Zinsen erhöhen müssen".



EZB - Die Europäische Zentralbank (EZB) könnte nach Einschätzung von Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau bis Ende des Jahres ein Zinsniveau erreichen, mit dem die Wirtschaft weder gebremst noch angeschoben wird. Notenbanker sprechen in diesem Zusammenhang von dem sogenannten "neutralen Zins". Dieser Satz liege für die Euro-Zone geschätzt bei unter oder nahe zwei Prozent, sagte Villeroy vor dem Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington laut Redetext. "Und wir könnten bis Ende des Jahres dort sein", fügte er hinzu.

Von Reuters