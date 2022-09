SIEMENS ENERGY - Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY verliert ein weiteres Prüfmandat für ein Dax-Unternehmen. Siemens Energy schlägt den Aktionären auf der Hauptversammlung Anfang 2023 vor, vom Geschäftsjahr 2023/24 (per Ende September) an von EY zum Rivalen KPMG zu wechseln, wie der Energietechnik-Konzern mitteilte.

RUSSLAND/EU - Die Europäische Union will ihre Sanktionen gegen Russland verschärfen. Darauf haben sich die Außenminister der 27 EU-Mitgliedsstaaten bei einem Treffen am Rande der UN-Vollversammlung in New York nach der russischen Teilmobilisierung geeinigt. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sagte Reportern in New York, die Staaten hätten die politische Entscheidung getroffen, neue sektorspezifische und individuelle Maßnahmen zu ergreifen. Zudem werde die EU die Ukraine weiterhin mit mehr Waffen unterstützen.

FED - Angesichts der hohen Inflation treibt die US-Notenbank Fed den Leitzins im Eiltempo nach oben. Sie erhöhte ihn zum dritten Mal in Folge ungewöhnlich kräftig um einen Dreiviertel-Prozentpunkt - auf die neue Spanne von 3,00 bis 3,25 Prozent. An den Terminmärkten wird bereits auf einen vierten XXL-Schritt der Zentralbank im November spekuliert.

GROSSBRITANNIEN/ZENTRALBANK - Angesichts der weiter hohen Inflation steht die Notenbank in Großbritannien heute vor einer weiteren Zinserhöhung. Viele Ökonomen rechnen mit einer eher moderaten Anhebung um 0,5 Prozentpunkte auf 2,25 Prozent. Manche Investoren spekulieren auch auf eine stärkere Erhöhung um 0,75 Prozentpunkte.

SCHWEIZ/NOTENBANK – Auch die Schweizerische Nationalbank (SNB) entscheidet über eine mögliche Anpassung der Zinsen. Analysten gehen davon aus, dass die Währungshüter den Leitzins zumindest um 0,5 Prozentpunkte anheben, wenn nicht sogar um 0,75 Prozentpunkte. Zwar ist die Inflation in der Schweiz mit 3,5 Prozent noch immer vergleichsweise niedrig, die Teuerung liegt aber seit mehreren Monaten über dem von der SNB angestrebten Zielbereich von null bis zwei Prozent. Vertreter der Zentralbank haben eine weitere geldpolitische Straffung bereits in Aussicht gestellt.



JAPAN - Die Bank of Japan hält an ihren niedrigen Zinsen fest. Die Zentralbank blieb bei ihrem Zinssatz von minus 0,1 Prozent für kurzfristige Kredite und null Prozent für 10-jährige Staatsanleihen. "Die japanische Zentralbank geht davon aus, dass die kurz- und langfristigen Leitzinsen auf ihrem derzeitigen oder niedrigeren Niveau bleiben werden", teilte sie mit.



DEUTSCHLAND - Die Steuereinnahmen von Bund und Ländern sind erstmals in diesem Jahr nicht mehr gestiegen. Im August 2022 summierten sie sich auf 54,21 Milliarden Euro und lagen damit 2,6 Prozent unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums, wie aus dem Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums hervorgeht, der am Donnerstag veröffentlicht wird. Im Juli hatte es noch insgesamt ein Plus von 0,3 Prozent gegeben, davor teils sehr deutliche Steigerungen.

Von Reuters