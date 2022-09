DEUTSCHLAND/SCHWEDT - Die Bundesregierung hat nach Angaben des Wirtschaftsministeriums den russischen Mehrheitseigentümer der ostdeutschen PCK-Ölraffinerie in Schwedt, Rosneft<ROSN.MM>, unter die Treuhandverwaltung der Bundesnetzagentur gestellt. Damit übernehme die Bundesnetzagentur die Kontrolle über Rosneft Deutschland und damit auch über den jeweiligen Anteil in den drei Raffinerien PCK Schwedt, MiRo (Karlsruhe) und Bayernoil (Vohburg), teilte das Ministerium mit. Mit der Treuhandverwaltung werde der drohenden Gefährdung der Energieversorgungssicherheit begegnet und ein wesentlicher Grundstein für den Erhalt und die Zukunft des Standorts Schwedt gelegt. Die Entscheidung werde von einem umfassenden Zukunftspaket begleitet, das einen Transformationsschub für die Region bringe. Das Zukunftspaket soll laut dem Ministerium um 13.30 Uhr von Kanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und dem Ministerpräsidenten des Landes Brandenburg, Dietmar Woidke, vorgestellt werden.

VIRUS/DEUTSCHLAND/IMPFUNG - Eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) zu den verschieden Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus wird erwartet. In der EU sind Vakzine der Konzerne Biontech/Pfizer und Moderna gegen die Omikron-Untergruppe BA.1 sowie gegen die inzwischen in Deutschland dominierende Variante BA.5 bereits zugelassen.

VOLKSWAGEN/PORSCHE- Porsche-Finanzvorstand Lutz Meschke sieht vor dem geplanten Börsengang keine Abschwächung des Geschäfts. "In der Luxusgüterbranche ticken die Uhren anders. Die Kundenbasis ist resilient, das haben schon die vergangenen Krisen gezeigt", sagt er der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ). "Wir haben einen rekordhohen Auftragsbestand. Deshalb sind wir zuversichtlich für das zweite Halbjahr." Bei VW hätten Entscheidungen lange gedauert. "Künftig werden Entscheidungen autonom vom Vorstand der Porsche AG getroffen, das gibt uns mehr Dynamik."

ALLIANZ- Der Architekt der in der Corona-Krise zusammengebrochenen "Structured Alpha"-Hedgefonds der Allianz kommt erst im übernächsten Jahr vor Gericht. Richterin Laura Taylor Swain setzte den Auftakt des Prozesses gegen Greg Tournant bei einer Anhörung am Donnerstag vor dem US-Bundesgericht im New Yorker Stadtteil Manhattan auf den 5. Februar 2024 fest. Grund für die lange Vorbereitungszeit sei die Komplexität der Anschuldigungen, wonach Tournant Anleger um Milliarden gebracht haben soll, indem er die Risiken der Hedgefonds kleingeredet habe. Tournant war im Mai des Betrugs und anderer Delikte angeklagt worden, hat sich aber nicht schuldig bekannt.



DAIMLER TRUCK spürt nach Aussage von Vorstandschef Martin Daum noch keine Beeinträchtigung seiner Geschäfte durch den wirtschaftlichen Abschwung im Zuge hoher Energiepreise und Inflation. "Überhaupt nicht", sagte Daum der "FAZ". "Am wichtigsten sind für uns Westeuropa und Nordamerika. In beiden Märkten sind wir weiterhin fast ausverkauft. Wir sehen keine Stornierungen."



TWITTER - Im Rechtstreit um die Übernahme von Twitter wirft Milliardär Elon Musk dem US-Kurznachrichtendienst Betrug vor. Das Social-Media-Unternehmen habe schwerwiegende Datensicherheitsmängel verheimlicht, hieß es in der von Musk bei Gericht eingereichten geänderten Klage. Darin nahm der Tesla-Chef die Behauptungen des Whistleblowers Peiter Zatko vom Dienstag auf.

FedEx - Der DHL-Rivale FedEx zieht wegen der Konjunkturabkühlung seinen Ausblick für das Gesamtjahr zurück. Im zweiten Quartal dürften sich die Geschäftsbedinungen trotz anhaltender Maßnahmen zur Kostenreduzierung weiter verschlechtern, teilte das US-Unternehmen mit. Der Konzern kündigte zudem aggressive Einsparungen an. Die Kapitalausgaben für 2023 dürften auf 6,3 Milliarden Dollar von zuvor vorhergesagten 6,8 Milliarden Dollar sinken.



FRANKREICH/STREIK - Die Fluglotsen in Frankreich wollen am Freitag streiken. Fluggesellschaften und Behörden rechnen mit massiven Beeinträchtigungen. So hat Air France angekündigt, 55 Prozent seiner Kurz- und Mittelstreckenflüge zu streichen. Beim irischen Billigflieger Ryanair fallen insgesamt 420 Flüge aus. Die Gewerkschaft SNCTA fordert wegen der hohen Inflation eine bessere Bezahlung der Fluglotsen sowie Neueinstellungen.



DEUTSCHLAND/INFLATION - Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) warnt davor, dass die Inflation im Zuge des russischen Angriffs auf die Ukraine und der dadurch ausgelösten Energiekrise außer Kontrolle gerät. "Meine Hauptsorge ist, dass sich die Inflation aus ihrer Verankerung lösen könnte, dass sie dauerhaft galoppiert und man sie nicht unter Kontrolle bekommt", sagt er beim Talk "RND vor Ort" des RedaktionsNetzwerks Deutschland. Allerdings könne die Bundesregierung zielgerichtet handeln und werde das auch tun, etwa mit Hilfe der beschlossenen Entlastungspakete oder dem Versuch, "Zufallsgewinne" bei Energieversorgern abzuschöpfen.

FRANKREICH/WACHSTUM - Die französische Zentralbank erwartet wegen der europäischen Energiekrise eine Konjunkturabschwächung im Jahr 2023. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Eurozone dürfte 2022 um 2,6 Prozent und 2023 voraussichtlich nur um 0,5 Prozent wachsen, prognostizierte die Notenbank. Die vorherige Schätzung lag bei 2,3 Prozent für dieses Jahr und 1,2 Prozent für das nächste.



EURO-ZONE/PREISE – Die endgültigen Zahlen des Europäischen Statistikamts Eurostat werden zeigen, ob es im August bei der Inflationsrate von 9,1 Prozent in der Euro-Zone geblieben ist, die eine erste Schätzzahl ergeben hatte. (Berichterstattung ab 11.00 Uhr)

Von Reuters