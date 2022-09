DEUTSCHLAND/ENERGIE - Die deutschen Gasspeicher haben einen Füllstand von 90 Prozent überschritten. Dies geht aus Daten auf der Internet-Seite der europäischen Gas-Infrastruktur-Unternehmen hervor. Die Bundesregierung peilt einen Füllstand von 95 Prozent ab Anfang November an. Das Zwischenziel von 75 Prozent war Mitte August früher erreicht worden als geplant wie auch die Marke von 85 Prozent Anfang September. Die Speicherfüllung gilt als ein entscheidendes Element dafür, dass Deutschland ohne Gas-Abschaltungen durch den Winter kommt.

DEUTSCHLAND/ENERGIE/SCHULDENBREMSE - Der Wirtschaftsweise Achim Truger wirft Bundesfinanzminister Christian Lindner eine Verharmlosung der aktuellen Lage vor. "Christian Lindner muss die Schuldenbremse wegen der akuten Krisenlage 2023 noch einmal aussetzen", sagte Truger der "Rheinischen Post". Der Haushalt 2023 sei schon auf Kante genäht, dabei fehlten in den Entlastungspaketen noch der Gaspreisdeckel und Unternehmenshilfen, die zusammen mittlere zweistellige Milliardenbeträge kosten könnten. "Es wäre fatal, wenn diese Maßnahmen, die zur Unterstützung von Menschen und Wirtschaft in Deutschland dringend notwendig sind, einem finanzpolitischen Symbol geopfert würden", sagte der Professor für Sozioökonomie an der Universität Duisburg-Essen. Deutschland könne und müsse sich in dieser Lage höhere Schulden leisten.



VOLKSWAGEN - Die Tochter Porsche AG spielt beim Börsengang weiter mit der Zahl 911, nach der ihre Sportwagen-Ikone benannt ist. Für das Jahr 2022 solle eine Dividende von 911 Millionen Euro ausgeschüttet werden, heißt es im Börsenprospekt. Das wäre ein Euro je Aktie, denn Porsche hatte bereits die Zahl seiner Aktien auf 911 Millionen festgelegt. Die Vorzugsaktionäre bekommen vorschriftsmäßig einen Cent je Aktie mehr.

HENKEL - Der Chef des Konsumgüterkonzerns, Carsten Knobel, tritt vor die Investoren, um sie im Rahmen eines Capital Markets Day über Fortschritte bei der Umsetzung seiner Strategie zu unterrichten. Gemeinsam mit Finanzchef Marco Swoboda dürfte er dabei Details zur angekündigten Zusammenlegung der Kosmetik- mit der Waschmittelsparte nennen. Künftig wird es nur noch zwei Bereiche geben - Adhesive Technologies und Consumer Brands. Fragen könnte es auch zur Umsetzung des angekündigten Henkel-Rückzug aus Russland geben. Knobel prüft Optionen für die dortigen Aktivitäten, unter anderem gehört ein Verkauf dazu.

THYSSENKRUPP kann sich noch nicht zu einem Börsengang seiner Wasserstoff-Tochter Nucera durchringen. "Auch wenn wir das Kapitalmarktumfeld für einen schnellen Börsengang derzeit als eher ungünstig einschätzen, bleibt ein IPO von tk nucera die präferierte Option", erklärte der Konzern auf Nachfrage der Nachrichtenagentur Reuters. "Wir beobachten die Entwicklungen weiter aufmerksam." Thyssenkrupp hatte bereits im Juni erklärt, wegen des schwachen Marktumfeldes derzeit keinen Börsengang für Nucera umzusetzen.

UNITED INTERNET - Beim Internet- und Mobilfunk-Anbieter konkretisieren sich die Börsenpläne für die Webhosting-Tochter Ionos. Der Börsengang sei für 2023 geplant, teilte der Konzern mit. Er sei "der nächste logische Schritt" für die Cloud-Tochter, an der der Finanzinvestor Warburg Pincus mit 24,9 Prozent beteiligt ist. United Internet werde ein internationales Bankenkonsortium mit den Vorbereitungen beauftragen.



UNIPER - Der Energiekonzern treibt Gespräche mit Katar über mögliche LNG-Lieferungen voran, hat aber noch keine Einigung erzielt habe. Mit Qatar Energy verbinde Uniper seit vielen Jahren eine enge Geschäftsverbindung. "In diesem Rahmen sind wir laufend in Gesprächen mit unseren katarischen Partnern zur Ausweitung unserer Lieferungen", hieß es.



SIXT - Der Autovermieter will bis Ende des Jahrzehnts "70 bis 90 Prozent unserer Flotte in Europa auf elektrifizierte Fahrzeuge umgestellt haben“, wie Vorstandschef Alexander Sixt dem "Handelsblatt" sagte. Zudem wolle das Unternehmen 50 Millionen Euro in den Ausbau eines eigenen Ladenetzes investieren. Stationen an Flughäfen und in den Innenstädten sollen mit Schnelladern ausgerüstet werden.

FORD - Der US-Autobauer hat seine Prognose für das dritte Quartal gesenkt. Man erwarte, dass am Ende der Finanzperiode bei 40.000 bis 45.000 neuen Lastwagen und Geländewagen bestimmte Teile fehlen würden, erklärte der Konzern. Das könne den Verkauf der Fahrzeuge auf das vierte Quartal verschieben. Ford geht nun von einem bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) zwischen 1,4 und 1,7 Milliarden Dollar im dritten Quartal aus.



LENZING - Der österreichische Faserhersteller setzt wegen eines drastisch verschlechterten Marktumfelds seine Prognose für das laufende Jahr aus. Der weitere Verlauf des Geschäftsjahres könne wegen der unsicheren Nachfrage und der volatilen globalen Energie- und Rohstoffmärkte nur bedingt eingeschätzt werden, erklärte das Unternehmen. Auch das Erreichen der mittelfristigen Prognose für 2024 sei gefährdet. Lenzing stellt Spezialfasern für die Textilindustrie her.



UNICREDIT - Die italienische Großbank mit ihrer deutsche Tochter Hypovereinsbank will in Deutschland weitere Marktanteile gewinnen und schließt dabei auch Zukäufe nicht aus. "Derzeit kommen wir dabei durch organisches Wachstum gut voran", sagte Unicredit-Chef Andrea Orcel dem "Handelsblatt". Allerdings könnten Fusionen und Übernahmen ein Beschleuniger sein. "Eine signifikante Erhöhung unseres Marktanteils in Deutschland wäre gut für die Unicredit als Ganzes."



APPLE wird die Preise in seinem App Store ab nächsten Monat in mehreren Ländern erhöhen. Der Tech-Konzern gab bekannt, Apps und In-App-Käufe würden in allen Ländern, die die Euro-Währung verwendeten, sowie in Japan und Malaysia teurer werden.



MAPLE BANK - Im Cum-Ex-Verfahren gegen vier ehemalige Mitarbeiter der Frankfurter Bank haben Staatsanwälte am Montag mehrjährige Haftstrafen gefordert. Für einen US-Banker, der für die Maple Bank tätig war, forderte die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren und neun Monaten, wie die Behörde mitteilte. Für den ehemaligen Vorsitzenden des Instituts hielt die Behörde eine Haftstrafe von fünf Jahren und drei Monaten für angemessen, für einen Weiteren drei Jahre und neun Monate. Der vierte angeklagte Banker soll zwei Jahre auf Bewährung bekommen. Staatsanwälte rechnen im November mit einem Urteil. Dem Geldhaus wird vorgeworfen, mit Cum-Ex-Dividendengeschäften einen Steuerschaden von über 380 Millionen Euro verursacht zu haben.



BERTELSMANN/CALL-CENTER - Eine milliardenschwere Fusion in der Call-Center-Branche ist geplatzt. Die Eigentümer der luxemburgischen Majorel, allen voran der Gütersloher Medienriese Bertelsmann, haben die Gespräche über einen Zusammenschluss mit dem doppelt so großen Konkurrenten Sitel abgebrochen, wie Majorel mitteilte.



TESLA-Chef und SpaceX-CEO Elon Musk will eine Ausnahme von Sanktionen gegen den Iran beantragen. Musk will in dem Land seinen Starlink-Satelliten-Breitbanddienst anbieten. Dies teilte Musk auf Twitter mit. Im Iran finden zurzeit große Proteste wegen des Todes einer Frau in Polizeigewahrsam statt. Einige Twitter-Nutzer hatten Musk aufgefordert, seine satellitengestützten Internetstationen bereitzustellen, um den im Iran stark eingeschränkten Zugang zu sozialen Medien zu ermöglichen. Musk gab nicht an, von welchem Land Starlink Ausnahmen beantragen würde.

