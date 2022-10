TWITTER - Tesla-Chef Elon Musk will Twitter jetzt doch übernehmen und zwar zu dem ursprünglichen Kaufpreis. In einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC erklärte Musk, man wolle das Geschäft wie am 25. April vereinbart durchziehen. Zuvor hatten die Nachrichtenagentur Reuters und andere Medien unter Berufung auf Insider berichtet, dass der Original-Preis von 54,20 Dollar je Aktie beibehalten werden solle. In einer Erklärung von Twitter hieß es, man strebe weiter ein Verkauf zu dieser Summe an. Warum Musk seinen seit Monaten anhaltenden Streit mit dem Kurznachrichtendienst aufgab, war zunächst unklar.

HENKEL - Der Konsumgüterkonzern hat nach den Worten von Vorstandschef Carsten Knobel viele Kaufinteressenten für sein Russlandgeschäft. "Der Großteil davon kommt aus Russland, es gibt aber auch ein paar internationale Bieter für unsere Geschäfte", sagte er der "FAZ". Der Verkaufsprozess sei allerdings kein normaler. "Die Sanktionen reglementieren die Bieter und es gibt keine internationalen Banken mehr vor Ort." Und wenn man einen Käufer habe, müsse der Verkauf noch von Russland autorisiert werden.

LUFTFAHRT - Die Piloten-Gewerkschaft VC hat für Donnerstag einen 24-stündigen Streik bei der Lufthansa<LHAG.DE>-Tochter Eurowings angekündigt. Der Arbeitskampf beim Billigflieger dauere von 00.00 bis 23.59 Uhr, teilte die Vereinigung Cockpit (VC) mit. Die Verhandlungen über den Manteltarifvertrag bei Eurowings seien gescheitert. Zehn Gesprächsrunden hätten zu keiner nennenswerten Annäherung geführt. Eurowings-Personal-Geschäftsführer Kai Duve kritisierte den Streik als unverantwortlich. Die Airline plante bisher 516 Flüge für Donnerstag. Ein "signifikanter Teil" davon werde stattfinden, erklärte Eurowings, ohne jedoch Details zu nennen.

ENERGIE - Der angeschlagene Gaskonzern VNG und die Securing Energy for Europe (Sefe), die unter Treuhandschaft des Bundes steht, steuern Insidern zufolge auf die Beilegung ihres milliardenschweren Streits um Gaslieferungen zu. Die ehemalige Gazprom-Tochter Sefe solle als Teil einer Einigung neue, vom Bund gedeckte Kreditlinien erhalten, um einen Vertrag einhalten zu können, unter dem Sefe VNG mit 65 Terawattstunden Gas jährlich beliefern muss, sagten zwei mit dem Vorgang vertraute Personen am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Eine Einigung könne es noch im Laufe der Woche geben, sagte einer der Insider.

ENTLASTUNGSPAKET - Die Finanzierung von Milliarden-Entlastungen bei den Energiekosten für Verbraucher und Unternehmen bleibt zwischen Bund und Ländern umstritten. Ein mehrstündiges Treffen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder im Kanzleramt brachte am Dienstagabend keine Einigung. Mit dem geplanten sogenannten Abwehrschirm von bis zu 200 Milliarden Euro und den drei Entlastungspaketen gehe es um ein Volumen von 295 Milliarden Euro, sagte Scholz. "Der Bund wird davon knapp 240, 250 Milliarden Euro auf seine Kappe nehmen und finanzieren." Die Gespräche mit den Ländern seien auf einem konstruktiven Pfad.

EVOTEC - Beim Hamburger Biotech-Unternehmen zieht sich einer der ehemals größten Aktionäre weiter zurück. Die Holding ROI von Roland Oetker habe 2,75 Millionen Aktien verkauft und halte nun noch rund 1,6 Prozent an Evotec, teilte die mit der Platzierung beauftragte Deutsche Bank am Dienstagabend mit. Damit hat Oetker etwa die Hälfte seiner restlichen Beteiligung abgestoßen. An wen die Aktien gingen, teilte die Bank nicht mit. das verkaufte Paket hat einen Börsenwert von gut 50 Millionen Euro.

GRENKE - Beim badischen IT-Leasing-Unternehmen zieht das Neugeschäft weiter an. Im dritten Quartal habe das Leasing-Neugeschäft mit 565,5 Millionen Euro um 52 Prozent über Vorjahr gelegen, teilte Grenke mit. Nach neun Monaten stehe mit 1,65 Milliarden Euro ein Plus von 45 Prozent zu Buche. Der Vorstand erwartet für das Gesamtjahr daher nun ein Neugeschäft von 2,1 bis 2,3 (2021: 1,7) Milliarden Euro, 100 Millionen mehr als bisher prognostiziert. Die Corona-Pandemie hatte das Geschäft gebremst, die monatelangen Vorwürfe des Leerverkäufers Fraser Perring kratzten zudem am Renommee von Grenke.

DEUTSCHLAND/SPANIEN - Bundeskanzler Olaf Scholz wird heute mit Spaniens Regierungschef Pedro Sanchez in A Coruna im Nordwesten des Landes zusammenkommen. Bei den 25. deutsch-spanischen Regierungskonsultationen soll es vorrangig um die Energie- und Sicherheitspolitik, aber auch die Reform der Finanzregeln in der EU gehen. Spanien und Deutschland unterstützen etwa anders als die Regierung in Paris den Bau einer Gaspipeline durch Frankreich, durch die später auch Wasserstoff nach Mitteleuropa geliefert werden soll. Scholz und Sanchez dürften aber auch über die von der Ukraine geforderte Lieferung von Leopard-Kampfpanzern reden. Der Sozialdemokrat Sanchez will zudem einen neuen Anlauf starten, um den Kanzler von einer nötigen Änderung der Fiskalregelung in der EU zu überzeugen.

BRIDGEWATER ASSOCIATES - Der Gründer des weltgrößten Hedgefonds gibt einem Bericht zufolge die Kontrolle über das Unternehmen ab. Ray Dalio, bisher Mehrheitseigner und einer von drei Investment-Chefs, sei von seinem Posten zurückgetreten und habe Anteile verkauft, teilte das Unternehmen mit. Er behalte aber eine "bedeutsame" Beteiligung.

WIRECARD - Vor dem Landgericht München I geht es heute um die Frage, ob bei der Pleite des Zahlungsabwicklers Wirecard ausnahmsweise auch dessen Aktionäre als Gläubiger behandelt werden. Normalerweise gehen Aktionäre als Eigenkapitalgeber bei einer Insolvenz leer aus. Die Fondsgesellschaft Union Investment, die als Kläger auftritt, argumentiert aber, dass sie ihre Ansprüche trotzdem zur Insolvenztabelle anmelden kann, weil Wirecard die Anleger vor der Pleite vorsätzlich in die Irre geführt und die Insolvenz zu spät angemeldet habe. Rund 39.000 Wirecard-Aktionäre haben bei Insolvenzverwalter Michael Jaffe Forderungen über 6,7 Milliarden Euro angemeldet.

EXXON - Der US-Erdölriese sieht seine Rekordgewinne der letzten Quartale aufgrund von niedrigeren Ölpreisen, Raffinerie- und Chemiegewinnspannen schwinden. Das Ergebnis in den drei Monaten bis Ende September könnte knapp unter dem Ergebnis des zweiten Quartals von 17,9 Milliarden Dollar liegen, wie aus einer Börseneinreichung des Konzerns hervorging. Die offiziellen Ergebnisse von Exxon werden am 28. Oktober erwartet.



Von Reuters