DEUTSCHLAND/ENERGIE - Bundesfinanzminister Christian Lindner will die Gaspreise in einem signifikanten Umfang senken. "Wir werden die erforderlichen Mittel finden", sagt der FDP-Vorsitzende in Berlin, ohne dabei genaue Zahlen zu nennen. Den von den Grünen bevorzugten Weg über ein Sondervermögen, das bei der Berechnung der Schuldenbremse nicht berücksichtigt wird, wolle er aber nicht gehen. Die Schuldenbremse müsse 2023 für den Bundeshaushalt wieder gelten. Diese wolle er nicht aufgeben. "Das ist das Letzte, was ich tun werde." Sonst sei weiteren Ausgabenwünschen über die akute Krisenbewältigung hinaus Tür und Tor geöffnet.

VOLKSWAGEN- Der Börsengang der Tochter Porsche AG verspricht zum vollen Erfolg zu werden. Zwei Tage vor dem Ende der Zeichnungsfrist deuteten die begleitenden Investmentbanken am Montag an, dass die Aktien angesichts der großen Nachfrage zu je 82,50 Euro und damit am oberen Ende der Preisspanne zugeteilt würden. Auf diesem Niveau sei die milliardenschwere Emission vielfach überzeichnet.

RWE - Der Energiekonzern will drei Braunkohlekraftwerke wieder in Betrieb nehmen, um die Stromversorgung für den Winter zu sichern. Die Anlagen Niederaußem E und F sowie Neurath C würden reaktiviert, wie dies im Ersatzkraftwerkebereithaltungsgesetz (EKBG) vorgesehen sei, erklärte das Unternehmen. Sie würden wahrscheinlich Anfang Oktober erneut ans Netz gehen, man warte aber noch darauf, dass die Regierung die Bedingungen dafür festlege. Die Kraftwerke seien derzeit in der sogenannten Sicherheitsbereitschaft.



BMW hält trotz einer drohenden Rezession nach Einschätzung von Finanzchef Nicolas Peter ein leichtes Wachstum im kommenden Jahr für möglich. "Wir gehen davon aus, dass wir im Vergleich mit 2022 ganz leicht wachsen können", sagte Peter. Eine Garantie dafür gebe es zwar nicht. Aber die Auftragsbestände und die Produktoffensive stimmten zuversichtlich. Die Nachfrage sei in den USA weiter sehr gut, sagte Peter. In China erhole sie sich nach den Lockdowns im zweiten Quartal wieder. In Europa sehe es unterschiedlich aus: Während die Bestellungen in Deutschland und Großbritannien schwächer ausfielen, sei der Auftragseingang in Frankreich, Spanien und Italien sehr stabil.



TWITTER - Die für Montag angesetzte Befragung des TESLA-Chefs Elon Musk und des Twitter-CEO Parag Agrawal ist Insidern zufolge verschoben worden. Dabei sei es unklar, wann die Aussagen unter Eid stattfinden würden, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Musk hatte im April angekündigt, er wolle Twitter für 44 Milliarden Dollar übernehmen. Im Juli hatte er dann mit Verweis auf angebliche Falschaussagen Twitters zur Anzahl von Scheinkonten auf der Plattform erklärt, er werde den Kauf nicht vollziehen. Musk und Twitter haben sich gegenseitig verklagt. Der Beginn des Gerichtsprozess ist für den 17. Oktober geplant.

INTERAMERIKANISCHE ENTWICKLUNGSBANK - Die Gouverneure der Interamerikanischen Entwicklungsbank (IDB) haben Insidern zufolge für die Entlassung des Chefs Mauricio Claver-Carone gestimmt. Nominierungen um den Posten sollten bereits nächste Woche beginnen, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Die Vizepräsidentin der Bank, Reina Irene Mejia, werde bis zur Wahl eines Nachfolgers das Amt übernehmen. Einige Mitglieder drängten darauf, dass Claver-Carone durch eine Frau ersetzt werde, erfuhr Reuters aus mehreren Quellen.



CHINA/INDUSTRIE - Die Gewinne von Chinas Industrieunternehmen sind zwischen Januar und August stark geschrumpft. Wie aus den am Dienstag veröffentlichten Daten des Nationalen Statistikamtes (NBS) hervorging, fielen die Gewinne in acht Monaten um 2,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die chinesische Wirtschaft zeigte sich im August allerdings widerstandsfähiger als erwartet und verzeichnete ein schnelleres Wachstum der Fabrikproduktion und der Einzelhandelsumsätze. Chinas Industrieproduktion stieg im August um 4,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und damit schneller als im Juli (3,8 Prozent). Dennoch belasten die Immobilienkrise und die Maßnahmen gegen das Coronavirus die Aussichten.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde rechnet wegen des Ukraine-Krieges mit einer erheblichen Konjunkturabschwächung. "Die wirtschaftlichen Folgen für den Euro-Raum haben sich seit unserem letzten Treffen im Juni weiter entfaltet, und die Aussichten verdüstern sich", sagte Lagarde bei einer Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss (ECON) des EU-Parlaments in Brüssel. Die Wirtschaftsaktivität werde sich in den kommenden Quartalen substanziell abschwächen. 2023 werde sicher ein schwieriges Jahr werden, bei dem das erste Quartal sehr wahrscheinlich negativ sein werde wie auch voraussichtlich das vierte Quartal im laufenden Jahr.



BUNDESBANK-Präsident Joachim Nagel spricht sich aufgrund der Gefahr überschießender Inflationserwartungen für weitere entschlossene Zinsschritte der EZB aus. "Das Risiko einer Entankerung der langfristigen Inflationserwartungen bleibt hoch", sagte Nagel.



BANK VON ENGLAND - Die Bank von England wird laut ihrem Gouverneur Andrew Bailey nicht zögern, zur Erreichung ihres Inflationsziels von zwei Prozent wenn nötig die Zinsen anzuheben. Das britische Pfund Sterling war am Montag im asiatischen Handel auf ein Rekordtief gegenüber dem Dollar gefallen. Hintergrund sind die Steuersenkungspläne der britischen Regierung.



FED - Die auf ein 40-Jahreshoch gekletterte Inflation in den USA hat aus Sicht der Chefin der US-Notenbank-Niederlassung von Boston, Susan Collins, möglicherweise ihren Höchststand erreicht. "Ich denke, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass die Inflation kurz vor ihrem Höhepunkt steht und vielleicht bereits ihren Höhepunkt erreicht hat", sagte sie nach einer Rede vor einer örtlichen Handelskammer in Boston. Einige der Herausforderungen im Zusammengang mit Lieferengpässen ebbten ab. "Ich hoffe, das hält an", sagte sie.



DEUTSCHLAND/FINANZPOLITIK - Bundesfinanzminister Christian Lindner will die jüngsten Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank mit einer weniger lockeren Finanzpolitik als in den vergangenen Jahren unterstützen. Die EZB habe zuletzt eine historische Zinserhöhung beschlossen und man brauche nicht viel Fantasie, weitere Schritte nach oben wegen der hohen Inflation zu erwarten, sagte der FDP-Vorsitzende bei einer Veranstaltung der FAZ. Der Staat dürfe jetzt nicht mit hohen Schulden die Inflation noch anheizen und so gegen die EZB arbeiten, sondern müsse neutral sein. Kaufkraftverluste müssten ausgeglichen werden, aber die Nachfrage nicht noch stimuliert werden.



DEUTSCHLAND/ARBEITSMARKT - Der Wunsch nach weniger Arbeit könnte einer Umfrage zufolge bestehende Personalprobleme in Deutschland in den nächsten Jahren weiter verschärfen. Rund 48 Prozent der knapp 4000 Befragten streben Teilzeitarbeit an und fast jeder Vierte in der Industrie befürwortet eine Vier-Tage-Woche auch bei weniger Gehalt, wie aus einer Studie von dem Industrieversicherer HDI und dem Meinungsinstitut YouGov hervorgeht.



Von Reuters