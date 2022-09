CECONOMY - Die Elektronikhandelsholding hat einen Nachfolger für Finanzchef Florian Wieser gefunden, der dem Mutterkonzern von Media Markt und Saturn zum Jahresende auf eigenen Wunsch den Rücken kehrt. Der neue Finanzchef Kai-Ulrich Deissner kommt von der Deutschen Telekom. Der 53-Jährige werde sein neues Amt voraussichtlich im Februar antreten.

HYPOPORT hat seine Jahrsprognose ausgesetzt. "Das zweite Halbjahr zeigt bisher eine sehr schwache Nachfrage in der privaten und institutionellen Immobilienfinanzierung sowie im Corporate Finance Geschäft", erklärte der Finanzvermittler. Die Verbraucher hielten sich wegen der Kombination aus sprunghaftem Zinsanstieg, extremer Inflation, Rezessionsängsten und Hoffnung auf stärker fallende Immobilienpreise zurück. "Die derzeitige Jahresprognose wird deutlich verfehlt werden."

FEDEX strebt im nächsten Jahr deutliche Kostenersparnisse an. "Wir werden Kosten-, Geschäfts- und Kapazitätshebel ziehen, um uns an die Auswirkungen der reduzierten Nachfrage anzupassen", erklärte der Konzernchef des US-Paketzustellers, Raj Subramaniam.

APPLE - Der Techkonzern wird ab dem kommenden Februar für mehrere Jahre Sponsor der Halbzeitshow beim American-Football-Spiel Super Bowl, wie die National Football League NFL mitteilte. Der Super Bowl ist das Fernsehereignis in den USA mit den meisten Zuschauern.

BOEING - Der US-Flugzeugbauer muss eine Strafe von 200 Millionen Dollar zahlen, um eine Klage der US-Börsenaufsicht SEC über Fehlinformationen an Anleger im Zusammenhang mit zwei Abstürzen beizulegen, wie die Behörde mitteilte. Boeing habe nach dem ersten Unglück von Problemen beim Flugkontrollsystem gewusst, aber öffentlich die Sicherheit des Flugzeugtyps betont. Bei zwei Abstürzen von Flugzeugen des Typs 737 MAX waren 346 Menschen gestorben.

DEUTSCHLAND/POLEN/RAFFINERIE - Polen setzt Deutschland bei der Öl-Versorgung der Raffinerie Schwedt unter Druck und verlangt indirekt eine Verstaatlichung. "Die PCK Raffinerie Schwedt ist bislang nicht in Staatshand", erklärte das zuständige polnische Klimaministeriums am Donnerstag auf Reuters-Anfrage. Rosneft Deutschland sei zwar unter deutscher Treuhand-Verwaltung, damit gehöre die Mehrheit an Schwedt aber weiter Rosneft. Polen sei bereit, Schwedt bei der Versorgung mit Öl zu unterstützen. Voraussetzung sei aber, dass Rosneft Deutschland keine Anteile an der Raffinerie mehr halte. Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums sagte, Polen habe die Treuhand-Lösung begrüßt. Die Gespräche mit Polen und der Austausch zum Pipeline-Netz und Öl-Lieferungen seien konstruktiv.

SCHWEIZ/CREDIT SUISSE - Die krisengeschüttelte Schweizer Bank lotet Insidern zufolge bei Großanlegern eine milliardenschwere Stärkung ihrer Bilanz aus. CS führe mit Großaktionären Gespräche über die Bedingungen einer möglichen Kapitalerhöhung, sagte eine mit der Situation vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters. Einem zweiten Insider zufolge hat die Bank schon vor mehreren Wochen damit begonnen, Großanleger auf eine Kapitalerhöhung einzustimmen. Teil des vom Verwaltungsrat rund um Präsident Axel Lehmann angestoßenen Konzernumbaus sei auch eine Schrumpfung der Investmentbank. Dabei wurden verschiedene Szenarien diskutiert. Die am weitesten gehende Option umfasse dabei einen weitgehenden Ausstieg aus dem US-Markt, erklärten zwei Insider. Eine Entscheidung sei aber noch nicht gefallen.

JAPAN/YEN - Der japanische Ministerpräsident hat sich bereiterklärt, nach einem historischem Eingriff am Devisenmarkt den Yen wieder zu stützen.

WELTBANK - Der Präsident der Weltbank hat sich nach Rücktrittsforderungen zum wissenschaftlichen Konsens eines vom Menschen angetriebenen Klimawandels bekannt. "Ich bin kein Leugner", sagte David Malpass dem Sender CNN International. Es sei klar, dass "der Ausstoß von Treibhausgasen aus menschengemachten Quellen stammt", darunter fossile Brennstoffe.

Von Reuters