DEUTSCHLAND/ENERGIE - Die 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten fordern vom Bund die schnelle Einführung eines umfassenden Preisdeckels für Strom, Gas und Wärme für Haushalte und Firmen. "Aller Voraussicht nach wird dies im dreistelligen Milliardenbereich liegen", sagte Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) nach den stundenlangen Beratungen der Länder in Berlin. Die Kosten würden aber angesichts der dramatischen Lage durch die hohen Gas- und Strompreise "um ein Vielfaches" höher liegen, wenn man Bürger und Betriebe jetzt nicht vor den stark gestiegenen Energiepreisen schütze. "Wir brauchen eine Politik der nationalen Einheit."

PORSCHE-BÖRSENGANG - Der größte Börsengang in Deutschland seit mehr als 25 Jahren ist unter Dach und Fach. Der Wolfsburger Autobauer Volkswagen brachte 113,9 Millionen Vorzugsaktien der Stuttgarter Sportwagen-Tochter Porsche AG zum Preis von je 82,50 Euro bei neuen Aktionären unter, wie er mitteilte. Mit einem Volumen von 9,4 Milliarden Euro ist es die zweitgrößte Neuemission in Deutschland, knapp übertroffen nur vom Börsengang der Deutschen Telekom 1996. Der Erlös geht komplett an Volkswagen. Die Porsche AG kommt zum Ausgabepreis auf einen Börsenwert von 75 Milliarden Euro.

DEUTSCHLAND/INFLATION – Das Statistische Bundesamt veröffentlicht um 14.00 Uhr die vorläufigen Verbraucherpreisdaten für September. Experten rechnen mit einem Anstieg der Verbraucherpreise um 9,4 Prozent - insbesondere weil mittlerweile preisdämpfende Maßnahmen wie das 9-Euro-Ticket und der Tankrabatt Geschichte sind. Im August lag die Inflationsrate bei 7,9 Prozent.

RWE fordert angesichts der Energiekrise ein viel höheres Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energien. "Die Energiewende, die Transformation ist akuter denn je. Von daher steht und fällt es damit, wie schnell und wie erfolgreich wir das als Land hinbekommen", sagte die RWE-Solar- und Windchefin Katja Wünschel der "Augsburger Allgemeinen". Die Dauer für den Bau eines Windparks müsse sich von heute sechs auf drei Jahre halbieren. Die bisherige Geschwindigkeit "ist leider viel zu langsam und kann nicht so bleiben", kritisierte Wünschel.

TWITTER - Der US-Kurznachrichtendienst handelt sich mit der zufälligen Platzierung von Anzeigen neben Beiträgen mit kinderpornografischem Inhalt Ärger mit seinen großen Werbekunden ein. Marken von Disney, Coca-Cola und Mazda bis hin zu einem US-Kinderkrankenhaus waren unter den etwa 30 Werbetreibenden, deren Anzeigen auf den Profilseiten von Twitter-Konten erschienen, die Links zu kinderpornographischem Inhalt enthielten. Dies geht aus einer Überprüfung der Nachrichtenagentur Reuters von Nutzer-Konten hervor, die in einer neuen Untersuchung über sexuellen Kindesmissbrauch im Internet von der Cybersicherheitsgruppe Ghost Data identifiziert wurden. Die Marken Dyson, Mazda, Forbes und PBS Kids hätten daraufhin ihre Marketingkampagnen ausgesetzt oder entfernt, teilten die Unternehmen am Mittwoch Reuters mit. Auch Disney, Coca-Cola und NBCUniversal verurteilten die mit den unangemessen Inhalten verbundene Platzierung der Anzeigen.

WORKIVA - Zwei US-Beteiligungsfirmen haben einem Medienbericht zufolge ein Auge auf das amerikanische Software-Unternehmen Workiva geworfen. Ein Übernahmeinteresse an der Cloud-basierten Datenplattform hätten Thoma Bravo und TPG angemeldet, berichtet die Agentur Bloomberg. Workiva habe derzeit einen Marktwert von 3,4 Milliarden Dollar.

LEHMAN BROTHERS - Genau 14 Jahre und 13 Tage nach der Pleite von Lehman Brothers ist die ehemalige US-Investmentbank endgültig abgewickelt. Insolvenzrichterin Shelley Chapman erklärte das Insolvenzverfahren am Mittwoch für abgeschlossen. Als letzte Amtshandlung gewährte sie Lehman-Treuhänder James Giddens und seiner Anwaltskanzlei Hubbard & Reed 424 Millionen Dollar für die Arbeit an dem Fall. Die Pleite von Lehman Brothers, damals die viertgrößte Investmentbank der USA, am 15. September 2008 war der Höhepunkt der weltweiten Finanzkrise.

AMAZON - Der Online-Riese erhöht vor dem Beginn des Weihnachtsgeschäfts den Stundenlohn von Lagermitarbeitern und Fahrern. Die Beschäftigten werden nun je nach Position und Standort in den Vereinigten Staaten zwischen 16 und 26 Dollar pro Stunde verdienen, teilte Amazon mit. Das Unternehmen rechne daher mit Mehrkosten von rund einer Milliarde Dollar im kommenden Jahr. Die Lohnerhöhung werde helfen, in der Hochsaison für Geschenke-Bestellungen auf dem immer enger werdenden US-Arbeitsmarkt Mitarbeiter anzuwerben und zu halten.

DEUTSCHLAND/MITTELSTAND - Anlässlich der Sonderkonferenz der Länder an diesem Mittwoch fordert der Mittelstand dringend weitere Entlastungen. "Viele Unternehmerinnen und Unternehmer sind entsetzt über die bisherige Arbeit der Regierung. Die vielen kleinen und mittleren Betriebe stehen mit dem Rücken zur Wand und aus Berlin gibt es weder konkrete Hilfe noch konkrete Ansagen. Es fehlt die klare Linie", sagte der Geschäftsführer des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft (BVMW), Markus Jerger, der Zeitung "Rheinische Post". Der Unmut im Mittelstand werde von Tag zu Tag größer. "Der Mittelstand braucht Entlastungen, und zwar jetzt und sofort."

Von Reuters