HEIDELBERG MATERIALS - Der Baustoffkonzern warnt vor Werksschließungen in Deutschland, falls die Energiepreise dauerhaft so hoch bleiben. "Wenn der Strompreis nachhaltig nicht runterkommt, dann ist es schon so, dass wir auch in Deutschland das eine oder andere Werk komplett vom Netz nehmen würden. Darauf haben wir uns vorbereitet", sagte Konzernchef Dominik von Achten. Er forderte eine zeitweise Deckelung der Gas- und Energiepreise, um der gegenwärtigen "Mega-Spekulation" zu begegnen. Finanzchef Rene Aldach sagte, das Unternehmen rechne im laufenden Jahr mit einer Milliarde Euro an zusätzlichen Energiekosten. Im vergangenen Jahr habe der bisher als HeidelbergCement bekannte Konzern 2,1 Milliarden Euro für Energie ausgegeben.

VOLKSWAGEN - Die Zeichnungsfrist für den Porsche-Börsengang endet um 14.00 Uhr. Die Aktien des Stuttgarter Sportwagenbauers aus dem Besitz des bisherigen Alleineigentümers VW können in einer Spanne von 76,50 bis 82,50 Euro gezeichnet werden. Die begleitenden Investmentbanken haben aber gewarnt, dass Zeichnungsaufträge unter dem Höchstpreis bei der Zuteilung leer ausgehen dürften. Dem bisherigen Alleineigentümer Volkswagen winken 9,4 Milliarden Euro. Damit würde Porsche der größte Börsengang in Deutschland seit mehr als 25 Jahren. Der Ausgabepreis dürfte im Lauf des Abends offiziell festgelegt werden, die Erstnotiz an der Frankfurter Börse ist für Donnerstag (29. September) geplant.

DEUTSCHE BANK - Die US-Börsenaufsicht SEC brummt 16 Wall-Street-Instituten eine insgesamt milliardenschwere Strafe auf. Sie sollen wegen Mängeln bei der elektronischen Kommunikation zusammen eine Geldbuße von mehr als 1,1 Milliarden Dollar zahlen, wie die Behörde mitteilte. Betroffen seien unter anderen Deutsche Bank Securities, Credit Suisse, UBS, Barclays, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura Securities International und Jeffries. Die Banken zahlten jeweils Strafen zwischen zehn und 125 Millionen Dollar.

COMMERZBANK - Die polnische Tochter mBank<MBK.WA> wird für die Commerzbank zu einer immer größeren Belastung. Im dritten Quartal müsse die mBank für ihr Portfolio an Krediten in Schweizer Franken eine zusätzliche Vorsorge von rund 490 Millionen Euro bilden, teilte die Commerzbank nach Börsenschluss mit. In dieser Höhe werde auch das eigene Ergebnis belastet. "Die Commerzbank erwartet dennoch ein Konzernergebnis von mehr als einer Milliarde Euro für das Geschäftsjahr 2022", bekräftigte das Institut seine Prognose.

DEUTSCHLAND/ATOM - Die Bundesregierung hält eine Laufzeit-Verlängerung der zwei süddeutschen Atomkraftwerke nach aktueller Lage für unvermeidbar. "Stand heute halte ich das für notwendig", sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck in Berlin. Er verwies auf die Lage in Frankreich, wo viele AKW wegen Wartungsarbeiten nicht laufen können. Dort habe sich die Situation mit Blick auf den Winter weiter verschlechtert. "Heute muss ich sagen, dass die Daten aus Frankreich dafür sprechen, dass wir die Reserve dann auch abrufen." Dann müssten die AKW Neckarwestheim 2 und Isar 2 über das geplante Aus zum Jahresende hinaus laufen. Die endgültige Entscheidung müsse spätestens im Dezember für Isar 2 aus technischen Gründen fallen, für Neckarwestheim sei dies auch Anfang des Jahres möglich. Längstens sollen die AKW bis Mitte April 2023 laufen.

NORD STREAM - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen geht davon aus, dass die Lecks an den Nord-Stream-Pipelines wahrscheinlich durch Sabotage verursacht wurden. Sie habe mit der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen darüber gesprochen, schrieb sie auf Twitter. Es sei von größter Bedeutung, die Vorfälle jetzt zu untersuchen, um vollständige Klarheit über die Ereignisse und den Grund zu erhalten. Jede absichtliche Unterbrechung der aktiven europäischen Energieinfrastruktur sei inaktzeptabel und werde zu der "stärksten Reaktion" führen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sagte, man wisse inzwischen sicher, "dass sie nicht durch natürliche Vorkommnisse oder Ereignisse oder Materialermüdung entstanden sind, sondern dass es wirklich Attacken auf die Infrastruktur gegeben hat."

DEUTSCHLAND/ENTLASTUNGSPAKET - Der mit Spannung erwartete Finanzgipfel von Bund und Ländern ist auf den 4. Oktober verschoben worden. Der an Corona erkrankte Kanzler Olaf Scholz habe um eine Verschiebung des eigentlich für Mittwoch geplanten Treffens gebeten, teilte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) als derzeitiger Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz mit. Die Beratungen der 16 Länderchefs zum 65 Milliarden Euro schweren Entlastungspaket der Ampel-Koalition fänden dennoch am Mittwoch statt.



GROSSBRITANNIEN/IWF - Die jüngsten fiskalischen Maßnahmen Großbritanniens könnten dem Internationalen Währungsfonds (IWF) zufolge soziale Ungleichheit verstärken. "Angesichts des erhöhten Inflationsdrucks empfehlen wir im Moment keine großen und nicht zielgerichteten Finanzpakete, da es wichtig ist, dass die Finanzpolitik nicht im Widerspruch zur Geldpolitik steht", erklärte ein Sprecher des IWF, nachdem das britische Pfund ein Allzeittief erreicht hatte.

EZB - Die Konjunktureintrübung und höhere Zinsen werden aus Sicht von EZB-Vizepräsident Luis de Guindos an den Banken nicht spurlos vorübergehen. "Man muss berücksichtigen, dass wir eine Abkühlung der Konjunktur haben werden und dass höhere Zinsen gleichzeitig klare Auswirkungen auf die Solvenz von Unternehmen haben", sagte der Stellvertreter von Notenbankchefin Christine Lagarde auf einer Veranstaltung in London. Lagarde hatte am Montag die Einschätzung geäußert, dass wegen des Ukraine-Krieges mit einer erheblichen wirtschaftlichen Abschwächung zu rechnen sei. Die Wirtschaftsaktivität werde sich in den kommenden Quartalen substanziell eintrüben.

CHINA will den Verfall der Landeswährung einem Insider zufolge mit Hilfe eines vor Jahren aufgegebenen Hilfsmittels bremsen. Die Behörden drängten die Banken dazu, bei der Berechnung des Wechselkurses wieder den sogenannten "anti-zyklischen Faktor" zu berücksichtigen, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Damit können die Geldhäuser ihre Wechselkurse, auf denen der offizielle Referenzkurs der People's Bank of China (PBoC) basiert, in eine gewünschte Richtung lenken.

GFK-KONSUMKLIMA - Die Nürnberger GfK-Marktforscher legen um 08.00 Uhr neue Daten zum Konsumklima in Deutschland vor. Fachleute gehen davon aus, dass es ein weiteres Rekordtief gibt. Denn die enorm gestiegenen Energiepreise und die hohe Inflation bremsen die Kaufkraft der Menschen spürbar. Ökonominnen und Ökonomen rechnen fest damit, dass Deutschland eine Rezession im kommenden Winterhalbjahr wegen der Energiekrise nicht mehr verhindern kann.

Von Reuters