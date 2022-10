DEUTSCHE BANK - Nach der Zinswende der EZB stellt der Chef des deutschen Privatkundengeschäfts, Lars Stoy, weitere Erhöhungen der Einlagenzinsen in Aussicht. "Wir haben bei der Deutschen Bank vor ein paar Wochen begonnen, die Einlagenzinsen für unsere Kunden zu erhöhen", sagte er der "FAZ". "Ich gehe aber davon aus, dass im kommenden Jahr weitere Schritte folgen werden, sowohl bei der Marke Deutsche Bank als auch der Postbank." Der Wettbewerb der Banken um Einlagen werde wieder zunehmen. "Wir denken auch bereits über Einlagenkampagnen nach."

SIEMENS ENERGY - Das gut vier Milliarden Euro schwere Übernahmeangebot des Energietechnik-Konzerns für die spanische Tochter Siemens Gamesa verzögert sich. Die Genehmigung der spanischen Regulierungsbehörde CNMV stehe noch aus, sagte ein Sprecher von Siemens Energy. Man befinde sich aber in einem konstruktiven, professionellen Austausch mit der CNMV. Siemens-Energy-Vorstandschef Christian Bruch hatte gehofft, das Angebot für die restlichen 33 Prozent an dem Windanlagenbauer noch im September vorlegen zu können.

PORSCHE - Die begleitenden Investmentbanken haben den Aktienkurs des Konzerns an den Tagen nach dem Börsengang des Stuttgarter Sportwagenbauers massiv gestützt. Dazu kauften sie von Donnerstag bis Dienstag knapp 3,8 Millionen Porsche-Aktien für 312,8 Millionen Euro auf, wie aus einer Pflichtmitteilung der damit beauftragten Bank of America hervorgeht.

EUROWINGS/STREIK - Am Morgen hat der Streik der Piloten von Eurowings begonnen. An den Airports Düsseldorf, Köln, Berlin, Hamburg und Stuttgart fielen bereits viele Verbindungen aus. Die Billigflugtochter der Lufthansa ging zuletzt davon aus, dass nur rund die Hälfte des normalen Programms von gut 500 Flügen stattfinden kann. Die Piloten-Gewerkschaft Vereinigung Cockpit hat zu einem 24-stündigen Arbeitskampf aufgerufen.

Bei der COMMERZBANK-Tochter ComTS kehrt keine Ruhe ein: Nach dem Warnstreik am Dienstag und Mittwoch will die Gewerkschaft Verdi in den kommenden zwei Wochen die Arbeit für mehrere Tage erneut niederlegen. "Der Warnstreik ist vor allem im Bereich Compliance und Zahlungsverkehr voll eingeschlagen", sagte Frederik Werning, Gewerkschaftssekretär der Fachgruppe Bankgewerbe aus dem Münsterland. ComTS-Beschäftigte in Hamm, Duisburg, Erfurt, Magdeburg und Halle folgten den Aufruf der Gewerkschaft und beteiligten sich an dem Warnstreik.

ELEKTROAUTO-BAUER wie Tesla könnten Insidern zufolge in den USA von neuen Regeln für Kraftstoffe profitieren. Es sei geplant, sie in die anstehende neue Fassung des Renewable Fuel Standard (RFS) einzubeziehen, der unter anderem Raffinerien zur Beimischung von Biokraftstoffen verpflichtet, wie Reuters von drei mit dem Vorgang vertrauten Personen erfuhr.

TWITTER - Nach dem Hin und Her um die Übernahme des Kurznachrichtendienstes durch Tesla-Chef Elon Musk muss dieser einem Insider zufolge heute nicht vor Gericht aussagen. Beide Parteien hätten sich darauf verständigt, die angesetzte Anhörung des Milliardärs vor dem Prozessauftakt zu verschieben, sagte eine mit dem Rechtsstreit vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters. Nach dem Zurückrudern von Musk würden beide Seiten ihren Rechtsstreit beilegen und den 44 Milliarden Dollar schweren Deal abschließen wollen.

CHEMIE - Aus Rücksicht auf die Industrie will die EU-Kommission einem Medienbericht zufolge den Vorschlag für die Chemikalien-Verordnung REACH auf Eis legen. Ursprünglich wollte sie den Vorschlag für die umfassende Chemikalien-Regulierung Ende 2022 präsentieren. Nun soll er dem Fachinformationsdienst Table.Media zufolge deutlich später kommen. Ein Quelle wurde nicht genannt.

LLOYD'S OF LONDON - Der weltgrößte Versicherungsmarkt ist möglicherweise zum Ziel einer Cyberattacke geworden. Lloyd's habe ungewöhnliche Aktivitäten in seinem Netzwerk festgestellt und untersuche die Angelegenheit, teilte das Unternehmen mit. "Wir haben die Marktteilnehmer und relevanten Parteien informiert und werden mehr Informationen liefern, sobald unsere Untersuchungen abgeschlossen sind", so das Unternehmen.

SPOTIFY - Der Audio-Streamingdienst kauft für eine ungenannte Summe eine Spezialfirma für die Identifizierung von Falschinformationen. Der Zukauf biete Tools und Expertise, um Inhalte auf der Plattform besser zu verstehen und schädliche Trends zu erkennen, sagte Spotify-Managerin Sarah Hoyle. Spotify war Anfang des Jahres wegen rassistischer Äußerungen des Podcasters Joe Rogan kritisiert worden.

APOLLO - Der ehemalige Präsident der Finanzaufsicht BaFin, Felix Hufeld, heuert bei dem US-Finanzinvestor als Senior Adviser an. Hufeld hatte Anfang 2021 im Zuge des Wirecard-Skandals bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) den Hut nehmen müssen. Im Frühsommer hatte er als Industriepartner beim Mittelstandsfinanzierer Rantum Capital angeheuert, hinter dem der ehemalige Investmentbanker Dirk Notheis steht. Apollo ist in Deutschland auch im Banken- und Versicherungs-Sektor aktiv, der von der BaFin überwacht wird. Der Investor ist einer von drei Eigentümern der Oldenburgischen Landesbank (OLB), die auf Expansionskurs ist und an die Börse strebt. Auch an Athora, einem Abwickler von Lebensversicherungs-Portfolien, sind die Amerikaner indirekt beteiligt.

OMV - Die seit einem Unfall monatelang stillgestandene Raffinerie Schwechat des Wiener Öl- und Gaskonzerns soll in den kommenden Tagen schrittweise wieder in Vollbetrieb gehen. Das sagte Vorstandschef Alfred Stern im Wirtschaftsausschuss des Nationalrates.

Von Reuters